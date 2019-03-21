الوادي الجديد تتوسع فى زراعة النباتات العطرية والطبية

اكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، الدكتور مجد المرسى ان منطقة قرى درب الأربعين بجنوب المحافظة شهدت توسعات فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية وكذلك النباتات الطبية والعطرية ، فى ظل ان المنطقة تضم مساحات من الأراضى الجديدة واراضى الإستصلاح ويتم متابعتها بشكل مستمر لضمان التوسع السنوى فى المساحات المنزرعة وكذلك إرتفاع إنتاجية الفدان.



وأضاف المرسي ، أن المساحات المنزرعة بلغت 1194 فدان قمح ، 39 فدان فول بلدى ، 551 فدان شعير، 99 فدان بصل، 537 فدانًا برسيم حجازى ومسقاوى، بينما بلغت المساحات المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية بدرب الاربعين 280 فدانًا بواقع 259 فدان كمون و11 فدان كراوية و7 فدان ينسون و 3 فدان حلبة ، وبلغت مساحات الخض 88 فدانًا ما بين طماطم وبطاطس وبسلة وفاصوليا.



وأشار المرسي ، إلي ان القطاع الزراعى استعد لبدء موسم حصاد القمح على مستوى المساحات المنزرعة بالقمح والتى بلغت 200 الف فدان هذا الموسم ، بالإضافة الى بدء حصاد محصول الفول البلدى والذى يكثر زراعته فى مراكز المحافظة.