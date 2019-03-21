ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

البحوث الإسلامية: تحية إعزاز وتقدير لكل أم ضحت من أجل أولادها

الخميس 21/مارس/2019 - 02:53 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي
محمد شحتة
وجّه مجمع البحوث الإسلامية، الشكر والتقدير لكل أم ضحت في تربية أولادها، وقامت بتنشئتهم على القيم والأخلاق النبيلة وعلى حب الوطن والانتماء إليه.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي، إن الأديان السماوية أوصت ببر الوالدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكّد على أهمية البر بالأم.

وأضاف الأمين العام ، أن مجمع البحوث الإسلامية في هذه المناسبة يتقدم بالتحية والتقدير لكل أم أخلصت في تربية ورعاية أبنائها.

كما يوجّه المجمع التحية والتقدير لكل أم شهيدٍ قدم روحه فداءً للوطن، ولكل أم ربّت أبناءها على عشق تراب الوطن وعلى الإخلاص في العمل واحترام الناس.

ترشيحاتنا

وزير الزراعة: معرض زهور الربيع وجهة سياحية متميزة لمصر.. صور

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 21 -3- 2019.. فيديو

شاهد.. لحظة إلقاء رجل بنفسه أمام سيارة مسرعة بالطريق فى السعودية

الرقابة الإدارية تلقي القبض على منتحل صفة مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية

الزمالك يطالب برزنتيشن بتحمل تكاليف الحكام الأجانب بالمباريات المقبلة

رامز جلال يبعث برسالة مؤثرة لـ والدته الراحلة

رئيس النواب: لن تمر تعديلات دستورية تمس استقلال القضاء

العالم يسخر من قطر بعد اكتشافات أربعة كواكب نجمية جديدة

القبض على عامل بمطار سوهاج انتحل صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

ترتيب الدوري المصري..الزمالك يتعثر.. والأهلي يقترب من القمة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق

وزير الزراعة: معرض زهور الربيع وجهة سياحية متميزة لمصر.. صور

شاهد.. رفع العلم المصري على طابا فى العيد الثلاثين لعودتها

ننشر أول صور من حادث انفجار خزان مصنع الأسمدة الفوسفاتية بـ العين السخنة

صندوق تحيا مصر: سداد ديون 70 غارمة بقيمة ٤ ملايين جنيه بمناسبة عيد الأم .. صور

فيديو

النجار: الدور المصري في طريق الحرير محوري أكثر مما نتصور.. فيديو
معتز عبد الفتاح: التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو
التموين: التقلبات الجوية أثرت على الأوكازيون الشتوي.. فيديو
وزيرة الثقافة: أمي هي بنتي وأرجع لها في كل شيء.. فيديو
التعليم: خطة متكاملة لأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الدراسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟