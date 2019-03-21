Apple تطرح أغلى iMac في تاريخها بـ 340 ألف جنيه.. صور

يبدو أن شركة آبل الأمريكية مثلما اشتهرت فى الماضي بتقديم الهاتف الذكى الأغلى في العالم وهو آيفون، فهي قررت تقديم أغلى جهاز فى منتجاتها، والذى يبلغ سعره 15 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 340 ألف جنيه مصري.





ويحمل الجهاز إسم "آي ماك برو" الوحش، والذى يأتى بمعالج شرس من نوع 18 كور إنتل زيون دبليو بقوة 2.3 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائية سعة 256 جيجابايت، وكارت فيديو من نوع فيديو "راديون برو فيجا 64 إكس"، مع ذاكرة تخزين سعة 4 تيرابايت، و"ماجيك ماوس 2" و"ماجيك تاتش باد 2".





وقال توم بوجر مدير تسويق منتجات ماك في أبل،: "سوف يحب المستهلكون التطوير الكبير في أداء أجهزة آي ماك".



