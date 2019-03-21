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رياضة

المشرف على المقاولون العرب يعلق على التعادل أمام الزمالك

الخميس 21/مارس/2019 - 03:00 م
صدى البلد
محمد رشاد
أعرب محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العب، عن سعادته بعد نجاح فريقه في إدراك التعادل أمام الزمالك مرتين في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، في الجولة ٢٥ من عمر الدوري.

وكشف محمد عادل، أن فريقه خاض المباراة بتركيز شديد وكان لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك وهو ما حدث، مشددًا على نجاح عماد النحاس مدرب الفريق في إدارة المباراة بذكاء فني كبير.

وعن تقييمه لقرارات محمد الحنفي حكم اللقاء قال محمد عادل: "الحنفي ألغى لنا هدفا من قبل أمام النجوم، باستخدام تقنية "الفار" التي لم تطبق من الأساس في الدوري المصري حتى الآن".

وتابع: "الحكام المصريين لهم وعليهم، ودائمًا ما نساندهم، ولكن يجب أن يكون في المقابل تطوير في المستوى، حتى نستمر في هذه المساندة".

وبسؤاله عن حقيقة ما تردد عن اعتداء لاعبي الزمالك على الحنفي بعد انتهاء اللقاء، أكد أنه لم يشاهد هذا الأمر.

وكان اللقاء انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي ٢/٢ وسط أحداث ساخنة بسبب القرارات التحكيمية للحنفي.

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المشرف على المقاولون العرب يعلق على التعادل أمام الزمالك

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