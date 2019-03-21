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محافظات

راشد يدعو مواطني الجيزة لزيارة معرض الزهور والاستفادة من منتجاته

الخميس 21/مارس/2019 - 04:32 م
محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال افتتاح معرض الزهور
محمد الصاحي
شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في فعاليات افتتاح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمعرض زهور الربيع في دورته الـ86 بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

واستمع المحافظ والوفود المشاركة إلى شرح وافٍ من المشاركين حول أجنحة المعرض والشركات المشاركة فيه، مشيدًا بما يحتويه المعرض من نباتات الزينة والزهور النادرة التي لا مثيل لها.

ويشارك في المعرض 180 شركة من مجال النباتات والزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ويقع على مساحة 28 ألف متر مربع من المساحات المغطاة والمكشوفة لعرض زهور القطف ونباتات الزينة وشتلات الفاكهة والخضراوات والنباتات العطرية.

ودعا المحافظ مواطني الجيزة زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يشهد سنويًا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة.

وأوضح وزير الزراعة أن المعرض ممتد لمدة 45 يوما بشكل متواصل حتى يستطيع كل مواطن أن يأتي للتمتع بهذه المناظر الجميلة مضيفًا أن الوزارة تسعى لتخطي حاجز المليون زائر، إضافة إلى وجود جانب ثقافي وإرشادي للقدرة على تبادل الخبرات حتى تستطيع مصر توزيع وتصدير الزهور للخارج.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات التابعة لوزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن المؤسسات والجمعيات الخيرية وشركات اللاندسكيب ونباتات الزينة والمناحل ومنتجات عسل النحل ومستلزمات الإنتاج الزراعي وأسماك وطيور الزينة وعروض خاصة لمنتجات أسوان والواحات البحرية والوادي الجديد.
راشد يدعو مواطني الجيزة لزيارة معرض الزهور والاستفادة من منتجاته
راشد يدعو مواطني الجيزة لزيارة معرض الزهور والاستفادة من منتجاته
راشد يدعو مواطني الجيزة لزيارة معرض الزهور والاستفادة من منتجاته
راشد يدعو مواطني الجيزة لزيارة معرض الزهور والاستفادة من منتجاته
راشد يدعو مواطني الجيزة لزيارة معرض الزهور والاستفادة من منتجاته

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