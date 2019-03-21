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رياضة

الخطيب يهدي وزير التربية والتعليم درع وقميص الأهلي

الخميس 21/مارس/2019 - 03:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، درع وقميص النادي الأهلي إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في ختام المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وكان الأهلي عقد مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر اليوم، بمقر النادي بالجزيرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.

حضر المؤتمر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ممثلًا للأهلي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك لوضع آليات التعاون بين النادي وبنك المعرفة خلال المرحلة القادمة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار سياسة مجلس إدارة الأهلي لتقديم أبرز الخدمات للأعضاء في العديد من المجالات، وخاصة التعليم، حيث يُساهم بنك المعرفة في توفير المحتوى التعليمي والثقافي، وهو أحد المشروعات الكُبرى الذي تعوّل الدولة عليه لإصلاح العملية التعليمية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

جاء ذلك بعد جهود واضحة للجنة العليا للجان مُمثلة في لجنة الشباب التي قدمت رؤيتها إلى مجلس إدارة النادي في هذا الشأن، وكان هناك تواصل مع العديد من القيادات التعليمية خلال الفترة الماضية، وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي أبدى رغبة في هذا التعاون لخدمة أعضاء الأهلي، واستكمال الدور المجتمعي للأهلي.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ورش عمل لأبناء أعضاء النادي خلال المرحلة التعليمية، وتوفير وسائل تعليمية للمراحل المختلفة من خلال مكتبات الأهلي في الفروع الثلاثة.

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