ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

مدير دعايا فورد يسخر من شيفروليه تاهو

الخميس 21/مارس/2019 - 03:04 م
سيارة فورد
سيارة فورد
أشرف بيومي
أعلنت شركة فورد مؤخراً عن رفع معدلات إنتاج الـ SUV الكبيرة بالتوازي مع لينكون نافيجاتور لتلبية الطلب المتزايد عليها، خاصة فورد اكسبيديشن التي تتمتع بتقدير الكثيرين حاليًا.

وسخرت فورد على لسان مدير دعايا المنتجات لأمريكا الشمالية، مايك ليفاين، من شيفروليه تاهو، أهم منافسي اكسبيديشن، تحديدا من ناحية مساحة تحريك القدم الضئيلة في الصف الثالث لمقاعد تاهو بالمقارنة مع اكسبيديشن.

ونشر ليفاين صورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لإثبات الأمر، قبل أن يوضح أن المقارنة كانت بين نسخة اكسبيديشن ماكس الأكبر حجما في المجال وبين تاهو، وكان الأعدل أن تكون المقارنة مع شيفروليه سوبربان.

وأشاد ليفاين بسقف اكسبيديشن البانورامي الضخم، وهو غير متوفر في تاهو.

ترشيحاتنا

3 شروط تحسم ضم محمد صلاح الى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

مصرع 2 شديدى الخطورة وضبط ثالث فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالإسكندرية.. صور

نجم صن داونز يعلق على مواجهة الأهلي بربع نهائي دوري أفريقيا

نجم الزمالك يكشف سبب خسارة الفريق من المقاولون العرب

إيقاف حكام لقاء الزمالك والمقاولون العرب

مصرع وإصابة 15 عاملا فى انفجار بأحد خزانات مصنع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة

بديل طبيعي لفوار الحموضة

شاهد.. لحظة هروب طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الجماهير

القبض على عامل بمطار سوهاج انتحل صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية

شاهد.. لحظة إلقاء رجل بنفسه أمام سيارة مسرعة بالطريق فى السعودية

وزير التعليم: تربيت في النادي الأهلي وأشجع الخطيب من صغري ..فيديووصور

شاهد.. صورة نادرة لوالدة شيرين رضا في عيد الأم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق

وزير الزراعة: معرض زهور الربيع وجهة سياحية متميزة لمصر.. صور

شاهد.. رفع العلم المصري على طابا فى العيد الثلاثين لعودتها

ننشر أول صور من حادث انفجار خزان مصنع الأسمدة الفوسفاتية بـ العين السخنة

صندوق تحيا مصر: سداد ديون 70 غارمة بقيمة ٤ ملايين جنيه بمناسبة عيد الأم .. صور

فيديو

النجار: الدور المصري في طريق الحرير محوري أكثر مما نتصور.. فيديو
معتز عبد الفتاح: التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو
التموين: التقلبات الجوية أثرت على الأوكازيون الشتوي.. فيديو
وزيرة الثقافة: أمي هي بنتي وأرجع لها في كل شيء.. فيديو
التعليم: خطة متكاملة لأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الدراسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟