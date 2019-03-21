مدير دعايا فورد يسخر من شيفروليه تاهو

أعلنت شركة فورد مؤخراً عن رفع معدلات إنتاج الـ SUV الكبيرة بالتوازي مع لينكون نافيجاتور لتلبية الطلب المتزايد عليها، خاصة فورد اكسبيديشن التي تتمتع بتقدير الكثيرين حاليًا.





وسخرت فورد على لسان مدير دعايا المنتجات لأمريكا الشمالية، مايك ليفاين، من شيفروليه تاهو، أهم منافسي اكسبيديشن، تحديدا من ناحية مساحة تحريك القدم الضئيلة في الصف الثالث لمقاعد تاهو بالمقارنة مع اكسبيديشن.