بالأسماء.. افتتاح 5 مساجد جديدة فى قرى جنوب سيناء

يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، غدا الجمعة ، مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء،لمشاركة أهلها احتفالهم بذكرى استرداد طابا ورفع العلم بهذه الذكرى المجيدة، كما يلتقي بالمحافظ اللواء خالد فودة ،و قبائل البدو.



ويؤدي وزير الأوقاف - خلال الزيارة غدا - خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة طابا ،ويفتتح 5 مساجد هي "ثبيت" بقرية وادي فيران بمدينة سانت كاترين ، "أبو رزق" قرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر ،"المدينة" بدهب ، "السلام" بنويبع ، و"أبو هريش" في وادي فيران بمدينة سانت كاترين.



ويفتتح وزير الأوقاف،أيضا مكتب تحفيظ قرآن كريم ومكتبة بمسجد السلام بمدينة نويبع، كما سيتم توزيع بعض الأغطية التي وفرتها وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية من أهالي مدينة طابا .

