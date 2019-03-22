أكاديمية البحث تستعد للأسبوع الختامي لشهر العلوم المصري.. فعاليات في جميع المحافظات.. أنشطة فنية للمرة الأولى.. وتواجد سنوي بمعرض الزهور

البحث العلمي:

تواجد سنوي بمعرض الزهور

فعاليات الشهر احتوت الصغار والكبار

شهر العلوم توغل للمدارس والجامعات الخاصة والحكومية



شهد شهر العلوم المصري انطلاقة قوية هذا العام منذ بدء فعالياته للعام السادس على التوالي، في 4 مارس ليستمر حتى 31 مارس، وتصبح "مصر تتنفس علم" مع انتقاله إلى المحافظات، من مكتبات وجامعات خاصة والحكومية، مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وحكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدني، وطلاب، ورواد أعمال.



مع اقتراب انتهاء الشهر حرصت الأكاديمية على تقديم عدة فعاليات ذات طابع علمي متنوع على المستوى الثقافي والأجتماعي والفني، لتحتوي جميع الباحثين الصغار والكبار بشى المجالات، بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر، والرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية الدكتور إيهاب عبد الرحمن، ومدير المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة إليزابيث وايت، ورئيس برنامج بيولوجيا الأورام في مستشفى 57357 الدكتور سامح سعد، ومدير مركز علم الأحافير الفقرية بجامعة المنصورة الدكتور هشام سلام، والمنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ايراسموس) الدكتور ياسر الشايب.



ويبدأ الاسبوع الأخير من فعاليات الشهر جناح Soilless Garden في معرض زهور الربيع 2019 بحديقة الأورمان، ومحاضرة تعريفية للجمهور بمشروع جامعه الطفل المقام في 30 جامعة مصرية حكوميه وخاصة، وندوة عن الجهود المجتمعية لدعم إجراء بحوث سريرية في قاعة المؤتمرات بالأكاديمية، مبادرة 1001 كتاب، ومبادرة لتنفيذ ورش عمل بمجموعه من المدارس بالتشارك بين الاكاديمية ومكتبه مصر العامة وبالتعاون مع مسلسل الازهر ومحله نوره وكليه تربية فنيه جامعه حلوان.



ويليلها مهرجان العلوم (SciFest) مهرجان القاهرة للعلوم، ومهرجان لتبسيط العلوم من خلال ورش عمل علمية تستهدف الاطفال من ٤ الي ١5 سنه مكتبة مصر العامة فرع الزيتون وذلك بالتعاون بين الأكاديمية ومكتبة مصر العامة، وندوة التطورات الحديثة فى العلوم البيولوجية للحفاظ على الموارد الطبيعية وقاعة المؤتمرات بالأكاديمية، وندوة العلوم المبسطة في مكتبة 6 أكتوبر العامة، ومسرح العلوم بالأقاليم لعرض أفلام تعليمية، وأفلام ثلاثية الابعاد وفعالياتFunlab ومتاح للمدارس بالتنسيق مع المراكز الاقليمية في الزقازيق، وطنطا، ودمياط، والإسماعيلية، والوادي الجديد، سوهاج .



ويشمل الاسبوع ذاته مشاركة بالمعرض الدولي للماكينات والمعدات المستعملة في ارض المعارض بمدينة نصر، ومبادرة 1001 كتاب وهي مبادرة لتنفيذ ورش عمل بمجموعه من المدارس بالتشارك بين الاكاديمية ومكتبه مصر العامة وبالتعاون مع الازهر، وينتهي الشهر بمشروع الثقافة العلمية من خلال تبسيط العلوم للطلبة والطالبات، في المركز الإقليمى بمحافظة الشرقية.



أكد محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فعاليات شهر العلوم أن كل مؤسسات الدولة تعمل على دعم البحث العلمي، وخاصة أنه لا يتبع وزارة التعليم العالي فقط ولا يتبع وزارة معينة، إنما له دور بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الزراعة والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيرا إلى أن كل وزارات الدولة بها بحث علمي ولا تقتصر على مجال معين.



وأضاف "صقر" لـ"صدى البلد"، أن أكاديمية البحث العلمي سعيدة اليوم باحتفالها بشهر العلوم السادس، والذي من خلاله تكون انطلاقة أول شركة قومية للإعلام العلمي للمرة الأولى في مصر، وذلك لأنه ليس هناك كيان يحمل هذه المسؤولية لإظهار جهود البحث العلمي، بالتنسيق مع المنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ايراسموس) الدكتور ياسر الشايب.



وتابع: "الشهر هذا العام يشهد إعلان الدعوة للمشاركة بالالتحاق العلمية في الفنون والآداب، بحيث تنتظر الأكاديمية بحوث ومشاريع في مجال الفن والأدب، بحيث يكون هناك فرصة كبيرة لانتقال مخرجات البحث العلمي إلى المجتمع التطبيقي والصناعي، لذا يمكن أن نقول إن مصر ستتكلم علم خلال شهر مارس هذا العام، وخاصة أن الفعاليات تتضمن كل المحافظات، في كل المجالات".



وأوضح أن مشاركة المجلس الثقافي البريطاني في شهر العلوم المصري في مجموعة من الفعاليات التي تقام خلال أشهر، إلى جانب مسابقة مختبر الشهرة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 150 فعالية ستقام في رحاب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من الفعاليات التي تقام في جميع ربوع مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أنه خلال شهر العلوم المصري هذا العام يتم إعلان فتح باب التقدم لمشروعات بحوث التطوير ومشروعات الابتكار، بدءًا من ٤ مارس، وذلك في محاولة لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في المجالات، وتعد الدعوة بمثابة نداء من أكاديمية البحث العلمي لكل علماء مصر خلال 2019.



وفي أولى فعاليات اشهر العلوم كرَّمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، العالم الدكتور مصطفي السيد ويتناول الحوار أحدث تطورات أبحاثه في علاج السرطان بالذهب وبدء إجراء تجارب سريرية لهذا النوع من العلاج، ضمن فاعليات الصالون العلمي الذي تقيمه الأكاديمية، تتوجيًا للأنشطة شهر العلوم المصري هذا العام، والذي سوف يعقد بصورة دورية.



أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويستضيف الصالون شهريًا أحد كبار العلماء المصريين والعرب لمناقشة قضية علمية ملحة، كما عرضت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، منذ قليل، فيلما تسجيليا عن مجهودات شهر العلوم المصري على مدار 5 سنوات، في مارس من كل عام، خلال مؤتمر إطلاقه للعام السادس على التوالي.