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التدخل السريع بتضامن دمياط يرصد سيدة مُسنة بميدان الساعة

الخميس 21/مارس/2019 - 04:35 م
تضامن دمياط تتابع
تضامن دمياط تتابع رصد سيدة مٌسنة بميدان الساعة
زينب الزغبي
تلقى فريق التدخل السريع المحلى برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، حالة رصد لسيد مُسنة بميدان الساعة، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقضاء على ظاهرة التشرد وأطفال بلا مأوى .

وعلى الفور تحرك الفريق لرصد الحالة والمتابعة اتضح انها سيدة مُسنة من قرية السنانية وتم التعامل معها من قبل وتوفير إقامة لها بدار رعاية المعاقين نبروه محافظة الدقهلية ورفضت الإقامة وذلك بواسطة فريق عمل المديرية.

وعلى صعيد متصل، قام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط بالتواصل مع جمعية منار السبيل بالسنانية برئاسة تامر فايد لتوفير سيارة لنقل السيدة لمسكنها وتوفير احتياجاتها.
التدخل السريع بتضامن دمياط يرصد سيدة مُسنة بميدان الساعة
التدخل السريع بتضامن دمياط يرصد سيدة مُسنة بميدان الساعة

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