رئيس شركة الاستزراع السمكي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق

تفقد وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددا من المشروعات القومية ببورسعيد من بينها المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس، واستمعوا لمراحل تنفيذ مشروع الأحواض السمكية من اللواء مجدي عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة استزراع الاسماك بهيئة قناة السويس لتنفيذ ٤٤٤٥ حوضا سمكيا.



وقال "عبد السميع" إن المشروع بدأ في ديسمبر ٢٠١٥ بـ ١٠٣٤ حوضا على مساحة طولية ٧ كيلومترات ومستهدف انشاء احواض على طول ٢٠ كيلومترا يتم ملؤها مباشرة من قناة السويس.



وردا على سؤال النائبة إيفلين متي عن عدم انخفاض أسعار الأسماك بالأسواق المصرية، رد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن سعر سمك الدنيس انخفض من ١٢٠ جنيها للكيلو الجملة إلى ١١٠ للكيلو القطاعي، مؤكدا انخفاض اسعار باقي الانواع التي يتم انتاجها بالمزارع، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج ايضا ارتفعت فكان راتب العامل ٥٠٠ جنيه وأصبح ٢٠٠٠ جنيه، موضحا ان تكلفة الحوض الواحد تصل لـ ٦٥٠ الف جنيه ولولا انتاج مزارع قناة السويس لارتفعت أسعار الأسماك بالأسواق بشكل كبير عما هي عليه.



فيما حرص النواب على مشاهدة عملية استخراج الأسماك من الأحواض.



وتأتي زيارة اللجنة التي تضم 14 نائبا برئاسة النائب محمد فرج عامر وتستمر 3 أيام للوقوف على آخر تطورات العمل بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية ببورسعيد والعين السخنة وميناء السخنة، والعوائق التي قد تتسبب في تأخر الانتهاء من هذه المشروعات والاستماع للجدوى الاقتصادية منها.



كما زارت اللجنة، المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المقامة على مساحة ٤٠ مليون متر مربع والتي تبدأ المرحلة الاولى بها بـ ١٦مليون متر تقوم به شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية المطور الرئيسي لهذه المنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.



وقال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، إنه من المقرر بدء تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد على ١ كيلو متر كمرحلة أولى خلال ٩ اشهر، موضحا ان زيارة الفريق مهاب مميش لموسكو قبل شهر كانت لمناقشة بعض النقاط العالقة في الاتفاقية والحصول على ضمانات من الجانب الروسي لتنفيذ المشروع قبل البدء في تمهيد الأرض المخصصة للمشروع وكذلك لتعديل بعض إحداثيات أرض المشروع وكانت النتيجة ايجابية للغاية من الجانب الروسي ويبقى فقط رد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تحسين التربة.



واستعرض "برايا" خطة تطوير ميناء بورسعيد للنواب، وقال انه تم الانتهاء من إنشاء قناة بطول ٩.٥ كيلومتر في ٧٥ يوما فقط بكراكات مصرية وإنشاء ٥ كيلومترات أرصفة و٣ كيلو للحاويات و٢ كيلو متر للأغراض الاخرى وانه تم التشغيل التجريبي للميناء في ٧ مارس الجاري، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون قاطرة التنمية في هذه المنطقة لأنها ستكون منطقة متكاملة " موانئ- مناطق لوجستية -مناطق صناعية".



فيما قالت النائبة منى الشبراوي، ان ما تم تنفيذه في منطقة القناة خاصة شرق بورسعيد اكبر مما كان متوقعا، وقالت انه قبل عام تقريبا كانت مجرد صحراء قاحلة وما تم إنجازه فيها لم تتوقعه، داعية لاستمرار تنفيذ المشروع بنفس الاداء والانجاز الزمني الذي تحققه هيئة قناة السويس، لتبدأ مرحلة جني ثمار التنمية في أسرع وقت.