ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

الخميس 21/مارس/2019 - 04:30 م
زينب الرفاعي أول
زينب الرفاعي أول أم مثالية في مصر
رشا عوني
500 جنيه وشهادة تقدير.. جائزة ذات قيمة حصلت عليها أول أم مثالية في مصر عام 1956، لم تتعلم القراءة والكتابة لكنها أصرت على تعليم أبنائها الـ 12 لتكمل رسالتها في الحياة وترى فيهم ما حُرمت منه المرأة المصرية البسيطة التي عاشت في المنصورة تكافح مع زوجها لتصل بأبنائها إلى بر الأمان.

حملت زينب في أحشائها 3 رجال و 9 بنات، أفنت عمرها وشبابها في تعليمهم، وفي إجازات الدراسة كانت تشجع بناتها على تعلم مهارات يدوية مثل الخياطة، فعلمتهم تفصيل وتخييط بعض الأقمشة الخاصة بجهازهم للزواج، لتخفف من العبء المادي على زوجها، حتى أصبحت جدة لـ28 طفلا.

زينب حسن الرفاعي أول أمرأة مصرية حصلت على لقب الأم المثالية في مصر من وزارة التربية والتعليم وقتها، حين أعلنت الوزارة عن مسابقة لاختيار أم مثالية وتكريمها بشرط ألا يقل سن أبنائها عن 15 سنة، وأن تكون أحسنت خدمة أبنائها وبيتها وربت أبناء صالحون يخدمون مجتمعاتهم.

عبد المحسن الابن الأكبر للسيدة زينب قرر أن يتقدم ببيانات والدته في مسابقة وزارة التربية والتعليم، وبالفعل وقع الاختيار عليها لتصبح أول أمرأة مصرية تحصل على هذا اللقب، وتسلمت جائزة قدرها 500 جنيه وشهادة تقدير وتسلمت السيدة زينب الجائزة في نادي المعلمين بالدقهيلة 1956، ثم حصلت على تكريم رسمي من وزارة التربية والتعليم.
أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات
أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات
أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

موضوعات متعلقة

تعليم "جنوب سيناء" يكرم حفظة القرآن الكريم.. صور

فوز 6 طلاب بكفرالشيخ في مسابقة "اقرأ وارتق" على مستوى الجمهورية

تعليم الفيوم يحصد 15 ميدالية ذهبية و8 فضية في مسابقة "مركز الطفل".. صور

تفاصيل قصص كفاح 12 سيدة حصلن على لقب الأم المثالية بأسيوط.. ثناء غالي وهبت نفسها لأبنائها حتى أصبحوا أطباء.. هانم عبد السلام أصيبت بمرض شلل الأطفال

وكيل تعليم القليوبية يكرم الفائزين في مسابقة "لمحات مصرية"

المكتب الثقافي بالنمسا يكرم مصريا حصل على جائزة أفضل سيناريو بأمريكا وألمانيا والنمسا.. فيديو وصور‎

ترشيحاتنا

هازارد: أتمنى الوصول إلى مستوى محمد صلاح يوماً ما

إيقاف حكام لقاء الزمالك والمقاولون العرب

العالم يسخر من قطر بعد اكتشافات أربعة كواكب نجمية جديدة

هاني الناظر: احترسوا من الشاي الساخن لهذا السبب الخطير

الكويت تمنع 9 جنسيات من ركوب خطوطها الجوية

بدون أدوية.. نوع من البذور لطرد البلغم بسرعة لا تتوقعينها

رئيس شركة الاستزراع السمكي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق

عقوبات صارمة تنتظر مدرب الزمالك لسلوك غير رياضي فى لقاء المقاولون

شاهد.. سائق يشعل النار داخل حافلة تقل 51 طفلًا بإيطاليا

صدق أو لا تصدق.. إخراج جنين من رحم أخته التوءم بذارع وساق.. صور

ننشر تقرير محمد الحنفي عن تجاوزات مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الحكومة السودانية تؤكد التزامها بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

شاهد.. بوسترات فيلم John Wick والعرض 17 مايو المقبل

تهاني النجوم لأمهاتهم في عيد الأم.. رامز جلال وإدوارد يعايدان والدتهما الراحلة بكلمات مؤثرة.. نانسي عجرم تلقي شعرا فيها.. وهاني رمزي: أعظم حب على وجه الأرض.. وإليسا: إمي كل الدني

في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق

وزير الزراعة: معرض زهور الربيع وجهة سياحية متميزة لمصر.. صور

فيديو

مواطنون عن تطبيق إلكتروني لـ التوكتوك: زيادة أمان ومش مشكلة لو غالى.. فيديو
العثور على ترسانة أسلحة بحوزة 3 عناصر إجرامية فى الإسكندرية.. فيديو
شاهد.. 45 ثعبان تغزو منزلا في أمريكا
أحمد سعد لـ الجمهور: استحملوني واستوعبوني لهذا السبب.. فيديو
احتفالا بعيد الأم .. الإفراج عن غارمات في إطار مبادرة الرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟