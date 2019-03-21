أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

500 جنيه وشهادة تقدير.. جائزة ذات قيمة حصلت عليها أول أم مثالية في مصر عام 1956، لم تتعلم القراءة والكتابة لكنها أصرت على تعليم أبنائها الـ 12 لتكمل رسالتها في الحياة وترى فيهم ما حُرمت منه المرأة المصرية البسيطة التي عاشت في المنصورة تكافح مع زوجها لتصل بأبنائها إلى بر الأمان.



حملت زينب في أحشائها 3 رجال و 9 بنات، أفنت عمرها وشبابها في تعليمهم، وفي إجازات الدراسة كانت تشجع بناتها على تعلم مهارات يدوية مثل الخياطة، فعلمتهم تفصيل وتخييط بعض الأقمشة الخاصة بجهازهم للزواج، لتخفف من العبء المادي على زوجها، حتى أصبحت جدة لـ28 طفلا.



زينب حسن الرفاعي أول أمرأة مصرية حصلت على لقب الأم المثالية في مصر من وزارة التربية والتعليم وقتها، حين أعلنت الوزارة عن مسابقة لاختيار أم مثالية وتكريمها بشرط ألا يقل سن أبنائها عن 15 سنة، وأن تكون أحسنت خدمة أبنائها وبيتها وربت أبناء صالحون يخدمون مجتمعاتهم.



عبد المحسن الابن الأكبر للسيدة زينب قرر أن يتقدم ببيانات والدته في مسابقة وزارة التربية والتعليم، وبالفعل وقع الاختيار عليها لتصبح أول أمرأة مصرية تحصل على هذا اللقب، وتسلمت جائزة قدرها 500 جنيه وشهادة تقدير وتسلمت السيدة زينب الجائزة في نادي المعلمين بالدقهيلة 1956، ثم حصلت على تكريم رسمي من وزارة التربية والتعليم.

