أحمد سعد لـ الجمهور: استحملوني واستوعبوني لهذا السبب.. فيديو

قال الفنان أحمد سعد، إن الوطن العربي أخذ فكره عن أغانيه أنها حزينة، لذلك قرر أن يقدم أغنية عراقية، حيث، أن اللون العراقي به شجن وحزن ويشبهه.



وتابع "سعد" خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج " MBC TRENDING”" المُذاع عبر فضائية "MBC4"، أنه قام بتشكيل ورشة لاختيار الشكل المناسب للأغنية الجديدة ، قائلًا : " ياريت تستحملوني وتستوعبوني عشان دي حاجة جديدة عليا".



وأوضح أنه قام بتنفيذ 8 اغان من البومه الجديد، ومتبق له أغنيتان، مشيرًا إلى أن فيلم خطيب مراتي تجربة جديدة من نوعها عليه، حيث أنه أول فيلم للصم والبكم.

