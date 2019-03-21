أحمد كامل: فن الراب ليس مسموعا بشكل جيد في مصر

استضاف محمد طارق ، عبر برنامجه "أضا أخف من أضا"، على راديو إينرجي مغني الراب أحمد كامل.



وقال الراب أحمد كمال، أن أول أغنية قدمها كان اسمها "المجهول" وإنه كان معجبًا به كثيرًا ولكن بعد فترة بدأ يكره الاستماع لها وذلك بسبب العديد من ردود الفعل السلبية عليها، وأكمل قائلًا إنه دائمًا ما يكتب كل المواقف والأحداث التي يمر بها على هاتفه وبعد ذلك يستخدمها في كلمات أغانيه.



وتابع : "قد بدأت مشواري كمغني راب وكان قراري أن أكمل في هذا النوع من الغناء و لكن الراب في مصر ليس مسموع بشكل جيد"، وعن أعماله الفترة المقبلة، قال: " سأقدم العديد من الأعمال الجديدة المختلفة عما قدمته في الفترات السابقة".



احمد كامل قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "مابقيتش اخاف مالليل" وقد حققت انتشارا واسعا ، تجاوز اكثر من ١٢ مليون مشاهدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماع.