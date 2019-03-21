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احتفالا بعيد الأم .. الإفراج عن غارمات في إطار مبادرة الرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 04:30 م
احتفالية مصلحة السجون
احتفالية مصلحة السجون بعيد الأم والإفراج عن الغارمات
ندى فتح الله
نظم قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، احتفالية في سجن طرة، بمناسبة عيد الأم وأعياد المرأة، اليوم الخميس، والتي تم الإفراج خلالها عن 70 إمرأة من الغارمات المشمولات بقرار عفو جمهوري بعد تسوية ديونهن، وذلك ضمن السياسة العقابية الجديدة التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون بلا غارمات".

وحضر الاحتفال اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة، وأسر المشمولات بقرار الإفراج لاستقبال ذويهن في اللحظات الأولى لهم بعد انقضاء فترة العقوبة واستحقاقهن للإفراج بعد تسوية مستحقاتهن.

ووجهت السجينات رسالة شكر لرئيس الجمهورية على رعايته للمبادرة، والتي ساهمت في الإفراج عن آلاف السجينات والسجناء على مدار عام.

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