شاهد.. 45 ثعبان تغزو منزلا في أمريكا

عرضت قناة "يورونيوز" فيديو حول غزو الأفعالي "المجلجلة" منزل أحد المواطنين بولاية تكساس الأمريكية.



حيث فوجئ مالك المنزل بوجود ثعابين "مجلجلة" كبيرة خلال إصلاحه اسلاك التلفاز، ما دفعه للاتصال بأحد الشركات المسؤولية عن إزالة الثعابين المنزلية.



وقد عثرت الشركة علي حوالي 45 ثعبان داخل قبو المنزل، وأكدوا أن تلك الثعابين الخطيرة تهرب من قيظ صحراء تكساس الشديدة إلى أقبية المنازل.