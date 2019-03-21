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بين الناس

أهالي عين شمس يشكون من تعديات المحلات التجارية

الخميس 21/مارس/2019 - 09:02 م
تعديات المحلات التجارية
تعديات المحلات التجارية
كريم ناصر
بعث حسين محمود، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من تعديات أصحاب المحلات التجارية والمقاهى بشارع الخليل ابراهيم بعين شمس بمحافظة القاهرة .

وقال محمود، إن سكان شارعى الخليل ابرهيم والحرية بحى عين شمس بمحافظة القاهرة يعانون من تعديات أصحاب المحلات التجارية والمقاهى ما يفسد المظهر الحضاري للحي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الحي بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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