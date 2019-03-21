اعتراف ألاباما الأمريكية بإبادة الأرمن.. خبير قانون دولى: يساهم في كشف الحقائق الخطيرة عن أبشع الجرائم الدولية.. ويحفظ ويحمي الجنس البشري دون تمييز

ألاباما تعترف بالإبادة الأرمنية

أيمن سلامة:

الإعتراف يكشف الحقائق الخطيرة بحق الإنسانية

يحمي الجنس البشري كافة دون تمييز لجماعة معينة



اعترفت ولاية ألاباما رسميا بالإبادة الآرمينية، وبذلك تكون الولاية الـ ٤٩ التى اعترفت بالإبادة الآرمينية. وبذلك تظل ولاية ميسيسيبي الأمريكية هى الولاية الوحيدة التى لم تعترف بالإبادة التركية للأرمن حتى الآن. وأعلن حاكم ولاية ألاباما أن شهر إبريل 2019 هو شهر التوعية والتذكير بالإبادة الجماعية والتى لاينبغى أن ينكرها مرتكبيها. فهى تعد أول إبادة جماعية ممنهجة فى القرن العشرين قامت بها الدولة التركية فى 1915.



واعترفت عشرات الدول ومنظمات دولية وحقوقية بالإبادة وبات لزاما ضرورة الإستمرار فى التوعية والتذكير بالإبادة وماحدث للشعب الآرمنى وذلك تجنبا لحدوثه وتكراره مرة أخري حفاظا على حياة الشعوب وتجنبا لكل أشكال القهر والقتل والتصفية بناء على الهوية أو العرق أو الدين. وتستمر المجتمعات الآرمينية فى التوعية والتثقيف والتذكير ضمانا لحماية المجتمع الدولى من تكرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي أملا فى أن يسود السلام العالم والكف عن ظلم وقهر الإنسانية غير المسؤولة.



من جانبه، علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، على اعتراف ولاية ألاباما الأمريكية رسميا بالإبادة الآرمينية، بأن هذا الاعتراف يساهم في كشف الحقائق الخطيرة عن أبشع الجرائم الدولية وهي "الإبادة الجماعية ".



وتابع سلامة لـ "صدى البلد" أن هذا الاعتراف من شأنه أن يحفظ ويحمي الجنس البشري كافة، دون تمييز لجماعة معينة أو إجحاف بجماعة أخري، مشددا على أن إماطة اللثام عن إبادة الأرمن، أفظع جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في القرن العشرين، لا يخدم أو ينحاز لقضية بعينها أو سلالة أو عرق بشري أو جماعة دينية أو قومية بعينها وإنما يحمي ويبرز العقاب علي ارتكاب هذه الجريمة والإبادة الجماعية التي صدرت في التاسع من ديسمبر عام 1948 م.



وأوضح أن السياسة الممنهجة للإنكار والهروب من المسؤولية التي تنتهجها الحكومات التركية التي خلفت حكومات الدولة العثمانية الطورانية، لن تفيد الطغمة الحاكمة الآن في تركيا ، والتي تؤكد أن ابادة الأرمن لم تكن إلا سياسة عامة للدولة ارتكبتها أدواتها التنفيذية وفي الصدارة منها الجيش العثماني ، وارتكبت أيضا بشكل ممنهج وعلي نطاق واسع طال مليون ونصف أرمني .



وذكر سلامة أن مداولات وأحكام محكمة اسطنبول العسكرية عام 1919 لمقاضاة الآمرين والمتآمرين والمحرضين و المساعدين والمنفذين لأفظع الجرائم الإبادية في القرن الماضي، تثبت منهجية الإبادة ومن بين هؤلاء الطغاة الإباديين طلعت باشا وجمال باشا وأنور باشا وآخرين.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، قال خلال مشاركته فى مؤتمر ميونخ للأمن إن بلاده استضافت منذ 100 سنة الأرمن، بعد المذابح التي تعرضوا لها، في وقت تتبادل فيه فرنسا وتركيا حربا كلامية بسبب ما يوصف بـ"إبادة الأرمن"، "ووجدوا الأمن والسلام والاستقرار لدينا".



ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون من أسلافهم قتلوا بشكل منظّم قبيل انهيار السلطنة العثمانية، وأقرّ عدد من المؤرّخين في أكثر من عشرين دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة.



وترفض تركيا اعتبار المجازر التي تعرّض لها الأرمن أيام السلطنة العثمانية "إبادة"، وتقول إنّ السلطنة شهدت في نهاية عهدها حربا أهلية تزامنت مع مجاعة، مما أدى إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، وعدد مماثل لهم من الأتراك.



كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في الخامس من فبراير الماضي أن بلاده ستحيي يوما وطنيا لذكرى الإبادة الأرمنية ، ليفي بذلك بوعد أطلقه خلال حملته الانتخابية بإدراج الإبادة الأرمنية ضمن جدول الفعاليات الرسمي الفرنسي.