ضياء رشوان: سنقارن لائحة الجزاءات باستحقاقات الصحفيين الدستورية

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة لديها وثيقة أصدرها المجلس السابق بالإجماع حول الملاحظات التى قدمتها للأعلى للإعلام بشأن لائحة الجزاءات وسيتم مقارنتها باللائحة التي صدرت فضلا عن مقارنة اللائحة بالدستور والقوانين ذات الصلة منها قانون العقوبات بمواده 179 و180 و181.



وأضاف رشوان فى تصريحات صحفية خلال لقائه بمحرري النقابة ان تقرير مجلس النقابة السابق حول لائحة الجزاءات هو الشرعي ومن يمثلني، والمذكرة التي كتبت تعبر عني حتى يتم التوافق حول غيرها، ولا نستبق خطوة بخطوة سأنتظر رد المجلس على اللائحة".



واكد ان النقابات جهة مستقلة وضعت في باب الحقوق والواجبات العامة وليس باب السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، والسبل القانونية التفاوض ومتروك للمجلس.

