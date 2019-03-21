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شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 05:50 م
شريف مدكور
شريف مدكور
خالد محيي الدين
استضاف الإعلامي شريف مدكور سيدة من محافظة بورسعيد فقدت ابنها، قائلا إن "محدش بيفكر في الأمهات اللى أولادهم توفوا بسبب السرطان"، وهو الذي دفعها لمراسلة "شريف مدكور".

وأكدت السيدة، أن "مدكور" استجاب لرغبتها في إدخال السرور على الأمهات التي فقدت فلذات أكبادها.

وتابعت، أنها أشترت سيارة لتقوم بتوصيل الأطفال للمدارس، وتستمتع بتوصيل والعناية بالأطفال في سن صغيرها حينما توفي.

وتأثر الإعلامي شريف مدكور بالقصة وانهار باكيا تعاطفا مع قصة السيدة البورسعيدية.

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شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو

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