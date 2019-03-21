طرح 3 آلاف طن سمك يوميًا من مشروع الاستزراع السمكي شرق بورسعيد

اكد العميد محسن مسعد، مدير مشروع الاستزراع السمكي والأحياء المائية شرق بورسعيد إن بدء إنتاج المزارع من العائلة البورية الشهر الجاري و سيتم طرحة بالأسواق بأسعار مخفضة



وأوضح مسعد أن عملية التأخير في إنتاجها جاءت نتيجة احتياجها لمعالجة فنية خاصة ترتبط بنسبة الملوحة.



ولفت مدير المشروع الي أن المشروع يستهدف التوسع في إنتاج الجمبري بهدف تقليل استيراده الذي يكلف الدولة عملة صعبة.



وقال مسعد أن هناك ٣ آلاف طن سمك تم توفيرهم للبيع يوميًا عن طريق التجار والمصدرين، فضلًا عن الكميات التي يتم توريدها لوزارة التموين لطرحها عبر منافذها بالسوق المحلي، وفقًا للبروتوكول الموقع بين هيئة قناة السويس والوزارة.



واضاف مسعد أنه من المقرر أن يتم تدشين العمل بمصنع الأعلاف التابع للمشروع يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه تم ترسية الإنشاءات على إحدى الشركات الصينية.



وقال إن إنشاء المصنع سيسهم فى خفض تكلفة إنتاج الأسماك ، حيث يتكلف الحوض السمكى حاليًّا 650 ألف جنيه، بطاقة إنتاجية 6 أطنان.



يذكر أن المنطقة السمكية تقع على مساحة 7.5 فدان، بإجمالى 4410 أحواض تتنوع بين أحواض مياه عذبة ومياه مالحة



كانت لجنة صناعة البرلمان تفقدت المشروع اليوم خلال زيارة تستمر لمدة ثلاث ايام للمنطقة الاقتصادية بنطاق بورسعيد و الاسماعلية و السويس

