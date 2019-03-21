ترتيب ونتائج مظاليم بحري.. طنطا يتصدر.. ودمنهور يلاحقه

انتهت منافسات الجولة الـ 23 من مجموعة بحري بدوري القسم الثاني، والتي شهدت تعادل بين غزل المحلة وفاركو، وفوز الرجاء علي كفر الشيخ بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
وجاءت نتائج المواجهات كالتالي :
المنصورة 1-1 طنطا
الاوليمبى 1-1 بلدية المحلة
الرجاء 3-0 كفر الشيخ
مركز شباب تلا 0-1 الجزيرة
سيدي سالم 0-1 ابوقير للاسمدة
غزل المحلة 1-1 فاركو
دمنهور 2-1 الحمام
وجاء جدول الترتيب كالتالى :-
1- طنطا :43 نقطة
2- دمنهور :41 نقطة
3- الرجاء :40 نقطة
4- الاوليمبي :40 نقطة
5- ابوقير للاسمدة :40 نقطة
6- المنصورة :39 نقطة
7- بلدية المحلة :38
8- غزل المحلة :36
9- فاركو :27
10- الحمام :26
11- كفر الشيخ :25
12- الجزيرة المطروحي :22
13- مركز شباب تلا :10
14- سيدي سالم :8
وجاءت نتائج المواجهات كالتالي :
المنصورة 1-1 طنطا
الاوليمبى 1-1 بلدية المحلة
الرجاء 3-0 كفر الشيخ
مركز شباب تلا 0-1 الجزيرة
سيدي سالم 0-1 ابوقير للاسمدة
غزل المحلة 1-1 فاركو
دمنهور 2-1 الحمام
وجاء جدول الترتيب كالتالى :-
1- طنطا :43 نقطة
2- دمنهور :41 نقطة
3- الرجاء :40 نقطة
4- الاوليمبي :40 نقطة
5- ابوقير للاسمدة :40 نقطة
6- المنصورة :39 نقطة
7- بلدية المحلة :38
8- غزل المحلة :36
9- فاركو :27
10- الحمام :26
11- كفر الشيخ :25
12- الجزيرة المطروحي :22
13- مركز شباب تلا :10
14- سيدي سالم :8