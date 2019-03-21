ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ترتيب ونتائج مظاليم بحري.. طنطا يتصدر.. ودمنهور يلاحقه

الخميس 21/مارس/2019 - 05:56 م
فريق المنصورة
فريق المنصورة
عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الـ 23 من مجموعة بحري بدوري القسم الثاني، والتي شهدت تعادل بين غزل المحلة وفاركو، وفوز الرجاء علي كفر الشيخ بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وجاءت نتائج المواجهات كالتالي :

المنصورة 1-1 طنطا
الاوليمبى 1-1 بلدية المحلة
الرجاء 3-0 كفر الشيخ
مركز شباب تلا 0-1 الجزيرة
سيدي سالم 0-1 ابوقير للاسمدة
غزل المحلة 1-1 فاركو
دمنهور 2-1 الحمام

وجاء جدول الترتيب كالتالى :-

1- طنطا :43 نقطة
2- دمنهور :41 نقطة
3- الرجاء :40 نقطة
4- الاوليمبي :40 نقطة
5- ابوقير للاسمدة :40 نقطة
6- المنصورة :39 نقطة
7- بلدية المحلة :38
8- غزل المحلة :36
9- فاركو :27
10- الحمام :26
11- كفر الشيخ :25
12- الجزيرة المطروحي :22
13- مركز شباب تلا :10
14- سيدي سالم :8

موضوعات متعلقة

نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ11..الرجاء يستمر في الصدارة

مجموعة بحري .. الرجاء في الصدارة وتعثر المنصورة ودمنهور

بعد فوز الرجاء.. تعرف على جدول ترتيب مجموعة بحري بالقسم الثاني

نتائج وترتيب بحري..تعطل الرجاء وعودة المنصورة وسوء حظ دمنهور

نتائج ترتيب مجموعة بحري.. الغزل يعطل قطار الرجاء وتصدر دمنهور

نتائج وترتيب القسم الثاني..دمنهور يتصدر وتعثر غزل المحلة في بحري

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة

بعد وقفها عن الغناء.. شيرين عبد الوهاب مطربة الأزمات.. أضرت بالأمن القومى وأساءت إلى سمعة مصر

بدون أدوية.. نوع من البذور لطرد البلغم بسرعة لا تتوقعينها

سلسلة هجمات جديدة تستهدف 4 مساجد في بريطانيا.. فيديو

مسئول سابق بالموساد: نتنياهو خان قادته وزوجاته الثلاث وتبرأ من ابنته

السيسي يوجه الحكومة بإصلاح منظومة الأجور.. والتطبيق أول يوليو

سميرة عبدالعزيز: طلبونى للعمل بـ اليومية بعد كل مشواري الفنى

طنطا يقترب من الممتاز بتعادل إيجابي مع المنصورة في القسم الثاني

3 شروط تحسم ضم محمد صلاح الى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

ترتيب الدوري المصري..الزمالك يتعثر.. والأهلي يقترب من القمة

ننشر أول صور من حادث انفجار خزان مصنع الأسمدة الفوسفاتية بـ العين السخنة

5 لاعبين بينهم 2 زملكاوية يتصدرون المنافسة على لقب هداف الدوري.. والأهلي خارج قائمة الـ 15

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

توزيع الورود على الأمهات فى محطة مصر.. صور

لقطات رومانسية لحفيدة الملكة إليزابيث وحبيبها في شوارع نيويورك.. صور

#ايام_تامر_عاشور يشعل تويتر ..ومغردون: انزل عليا بالكآبة

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

فيديو

شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو
شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة
سوق السيارات المستعملة.. مفاجأة فى أسعار كرايسلر العائلية بعد زيرو جمارك.. فيديو
شاهد.. فرحة أهالي أبو السعود العشوائية بشققهم الجديدة في الأسمرات
خبطة العمر .. بريطاني يربح جائزة 93 مليون دولار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟