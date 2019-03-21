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مرأة

مفاجآة.. 70% من الخضراوات والفاكهة بها مبيد حشري حتى بعد غسلها

الخميس 21/مارس/2019 - 06:03 م
خضروات و فواكه
خضروات و فواكه
رشا عوني
كشفت أبحاث جديدة أن 70 % من الفواكه والخضروات تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية التي ترش عليها أثناء زراعتها، حتى بعد غسلها.

ووفقًا لموقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن الفراولة والسبانخ واللفت حصلت على المراكز الأولى في قائمة السلع المليئة بالمبيدات.

أما الأفوكادو والذرة والأناناس كانت أقل نسبة في احتوائها على المبيدات الحشرية بعد حصدها و غسلها، ووجد الباحثون أن 92% من عينات الخضروات الورقية تحتوي على مبيدات حشرية حتى بعد الغسل.

ووجدت دراسة أجريت في يناير2018 من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد تي تشان أن النساء اللائي يتناولن منتجات ذات مستويات أعلى من المبيدات الحشرية أثناء خضوعهن لعلاج الخصوبة لديهن خطر متزايد في أن ولادة أطفال ميتة.

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