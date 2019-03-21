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رياضة

تعليق ناري من وائل جمعة عن مواجهة الأهلي لـ صن داونز

الخميس 21/مارس/2019 - 05:51 م
وائل جمعة
وائل جمعة
ياسمين تيسير
علق وائل جمعة صخر دفاع الأهلي السابق على قرعة دوري أبطال أفريقيا أمس التى أسفرت عن وقوع الفريق فى مواجهة شرسة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وكتب صخرة الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تاريخيا لا تأتي بطولات الأهلي الأفريقية بسهولة .. وهذا يمنحها طعما خاصا .. وطالما حققنا الألقاب بعد المرور بمباريات صعبة عديدة بفضل الخبرة والروح .. ورغم أن صن داونز يعتبر خصما صعبا فإن الأهلي سيحقق التأهل بإذن الله".

وتأهل الأهلى إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الأول فى مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط وتأهل معه سيمبا التنزاني بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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