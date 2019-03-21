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الأم المثالية بالفيوم: زوجى توفى وترك لنا معاش 60 جنيها.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 06:09 م
صدى البلد
أيمن سيد
قالت سامية عبد العظيم الام المثالية لمحافظة الفيوم انه بعد وفاة زوجها كانت الامور فى غاية الصعوبة عليها، وعمرها كان 21 عاما وقتها وتحملت المسئولية.

واضافت فى حوارها لبرنامج " حديث المساء " عبر فضائية " ام بى سى مصر " انها استعانت بالله عز وجل واخذت على عاتقها تحمل مسئولية تربية اولادها والصبر معهم.

وتابعت ان زوجها ترك لهم معاشا 60 جنيها بينما قامت والدتها بترك منزلها والعيش معهم لمساعدتهم، مشيرة الى انها بحثت عن العمل بشكل دائم، وكان لها مشوار كفاح طويل من اجل توفير حياة كريمة لاولادها.

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