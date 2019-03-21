رئيس القومي للسكان: حل الأزمة السكانية لن يتحقق إلا بتمكين المرأة

أكد الدكتور عمرو حسن، رئيس المجلس القومى للسكان، أن استراتيجية الدولة المصرية فى عام 2014 تهدف فى الأساس إلى زيادة نسب تمثيل المرأة فى المناصب القيادية والحياة السياسية.



وقال حسن خلال كلمته فى الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية، والمنعقدة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن حل الأزمة السكانية لن يتحقق إلا بتمكين المرأة.



واستطرد قائلا: "نحن بحاجة إلى تعليم السيدات، ما سيؤدى إلى رفع سقف احلامهن، وبعدها يأتي دور التمكين السياسي والاقتصادي لكل سيدة من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمانات المقبلة.