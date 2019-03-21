في ظهور نادر لها.. أحمد السعدني يداعب والدته احتفالا بـ عيد الأم

حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة والدته بعيد الام، حيث قام بنشر صورة تجمعه بها، في ظهور نادر لها، عبر حسابه على موقع "انستجرام".



ونشر "السعدني" صورة له مع والدته داخل المطبخ اثناء إعداد الطعام وكتب: "اغلى صنية مكرونة بشامل تمنها هدية بالشئ الفلاني كل سنة وانتى طيبة ياست الحبايب".



وتعاقد النجم أحمد السعدنى رسميًا مع المنتج كريم أبو ذكرى وشركة "k media"، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "عالم افتراضى"، ويعد المسلسل من نوعية الدراما الطويلة التى تصل إلى 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الدرامى الرمضانى.

