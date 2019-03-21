ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المقاولون العرب تجري تحليلا لكشف متعاطي ومدمني المخدرات بين عمالها

الخميس 21/مارس/2019 - 05:49 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
قررت لجنة السياسات بشركة المقاولون العرب، اتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو الحفاظ على سمعة وتاريخ الشركة الذي اكتسبته منذ تأسيسها والحفاظ على كافة الممتلكات والمعدات التي تمثل عنصرًا هامًا من عناصر الاقتصاد الوطني. 

وذلك باتباع الإجراءات التالية:

أولًا: إجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات للعاملين بالشركة بصورة دورية ومفاجئة وعشوائية.

ثانيًا: إذا ثبت تعاطي أي من العاملين للمخدرات بكافة أنواعها داخل أو خارج الشركة سيتم تطبيق أحكام القانون ولائحة الجزاءات المعتمدة.

ثالثًا: من يمتنع عن التحليل سيتم توقيع عقوبة عليه تعادل عقوبة المتعاطي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات بكافة أشكالها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة وما ينتج عنها من آثار سلبية.

وفي إطار سعي الدولة لحماية الأرواح والممتلكات العامة وتأمين كافة مصالح الشعب المصري، بعد أن أدى انتشار تعاطي وإدمان المخدرات لدى بعض العاملين بالهيئات الحكومية إلى الكثير من الكوارث والحوادث المروعة.

موضوعات متعلقة

غادة والي : تلقينا 56 بلاغًا من أمهات ارتابوا في تعاطي سائقي المدارس للمخدرات.. وثبت صحة شكهن

والي : تراجع في نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي المدارس من 12 % إلى 3.6 %

تحاليل المخدرات لعدد من السائقين أثبتت أنهم "حوامل" .. فيديو

الحكومة تعلن الحرب على موظفيها المدمنين.. فصل أي عامل يثبت تعاطيه المخدرات.. ونواب: أصابوا المجتمع بالأضرار.. ويجب تطهير الجهاز الإداري منهم

أول قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات أمام البرلمان

شعب مالوش كتالوج.. أبرزهم التوت والخل..حيل يلجأ إليها الموظفون لإبطال مفعول تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

تعليق ناري من وائل جمعة عن مواجهة الأهلي لـ صن داونز

نجم الزمالك يكشف سبب خسارة الفريق من المقاولون العرب

رئيس الوزراء يقبل استقالة نائب وزير النقل رسميًا

شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة

الأرصاد تحذر من عودة سقوط الأمطار السبت القادم على تلك المناطق.. فيديو

رامز جلال يبعث برسالة مؤثرة لـ والدته الراحلة

مفاجأة .. إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء وتحويلها إلى التحقيق

5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21-3-2019

5 لاعبين بينهم 2 زملكاوية يتصدرون المنافسة على لقب هداف الدوري.. والأهلي خارج قائمة الـ 15

استقالة نائب وزير النقل من منصبه.. ورئيس الوزراء يقبلها

قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

طنطا يقترب من الممتاز بتعادل إيجابي مع المنصورة في القسم الثاني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

توزيع الورود على الأمهات فى محطة مصر.. صور

لقطات رومانسية لحفيدة الملكة إليزابيث وحبيبها في شوارع نيويورك.. صور

#ايام_تامر_عاشور يشعل تويتر ..ومغردون: انزل عليا بالكآبة

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

فيديو

شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو
شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة
سوق السيارات المستعملة.. مفاجأة فى أسعار كرايسلر العائلية بعد زيرو جمارك.. فيديو
شاهد.. فرحة أهالي أبو السعود العشوائية بشققهم الجديدة في الأسمرات
خبطة العمر .. بريطاني يربح جائزة 93 مليون دولار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟