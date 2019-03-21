المقاولون العرب تجري تحليلا لكشف متعاطي ومدمني المخدرات بين عمالها

قررت لجنة السياسات بشركة المقاولون العرب، اتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو الحفاظ على سمعة وتاريخ الشركة الذي اكتسبته منذ تأسيسها والحفاظ على كافة الممتلكات والمعدات التي تمثل عنصرًا هامًا من عناصر الاقتصاد الوطني.



وذلك باتباع الإجراءات التالية:



أولًا: إجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات للعاملين بالشركة بصورة دورية ومفاجئة وعشوائية.



ثانيًا: إذا ثبت تعاطي أي من العاملين للمخدرات بكافة أنواعها داخل أو خارج الشركة سيتم تطبيق أحكام القانون ولائحة الجزاءات المعتمدة.



ثالثًا: من يمتنع عن التحليل سيتم توقيع عقوبة عليه تعادل عقوبة المتعاطي.



ويأتي ذلك انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات بكافة أشكالها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة وما ينتج عنها من آثار سلبية.



وفي إطار سعي الدولة لحماية الأرواح والممتلكات العامة وتأمين كافة مصالح الشعب المصري، بعد أن أدى انتشار تعاطي وإدمان المخدرات لدى بعض العاملين بالهيئات الحكومية إلى الكثير من الكوارث والحوادث المروعة.