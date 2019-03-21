تعاون بين القومي للمرأة والفنون التطبيقية لإصدار كتاب بعيونهن

افتتحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، معرض "بعيونهن" للفنون التشكيلية بكلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان ، والذى يقام تحت رعاية المجلس .
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتنظيم الكلية أول معرض من نوعه خاص بتقديم أعمال الفنانات المصريات ، واهداء لروح الفنانة الراحلة نازك حمدى من رائدات فن الطباعه، وتكريما لتاريخ المرأة المصرية فى مجال الفن التشكيلي بأنواعه ، كما يوثق الأعمال الفنية لعدد كبير من الفنانات المصريات حيث شاركت فى المعرض مائة فنانة ، فى مختلف مجالات الفن ، ومن كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان ، والمعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة ٦ اكتوبر.
وخلال تفقدها المعرض عبرت رئيسة المجلس عن فخرها بوجود هذا العدد الكبير من الفنانات المصريات اللائى يعكسن واقع المرأة المصرية فى أعمالهن ، مؤكدة أن الفن مرآة حضارة المجتمع ، كما عبرت عن سعادتها بوجود أعمال فنيه لطالبات بالكلية بجوار أعمال لفنانات معاصرات ورائدات فى الفن التشكيلي ، كوسيلة لتشجيعهن على استكمال مسيرتهن.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية توثيق أعمال الفنانات المصريات ، لتعريف الأجيال الجديدة بهن ، معلنة عن تعاون المجلس مع كلية الفنون التطبيقية لإصدار كتاب يحمل اسم المعرض " بعيونهن'' لتوثيق أعمال الفنانات المشاركات به.
وفى ختام المعرض تم تكريم الدكتورة مايا مرسى بإهدائها درع الكلية تقديرا لجهودها فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
وضم المعرض، اعمالا فنية لـ100 فنانة تشكيلية فى مجالات الطباعه ، والسجاد ، والحلى ، والخزف ،والنحت ،والرسم، والحفر ، والتصوير ، من أجيال مختلفة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتنظيم الكلية أول معرض من نوعه خاص بتقديم أعمال الفنانات المصريات ، واهداء لروح الفنانة الراحلة نازك حمدى من رائدات فن الطباعه، وتكريما لتاريخ المرأة المصرية فى مجال الفن التشكيلي بأنواعه ، كما يوثق الأعمال الفنية لعدد كبير من الفنانات المصريات حيث شاركت فى المعرض مائة فنانة ، فى مختلف مجالات الفن ، ومن كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان ، والمعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة ٦ اكتوبر.
وخلال تفقدها المعرض عبرت رئيسة المجلس عن فخرها بوجود هذا العدد الكبير من الفنانات المصريات اللائى يعكسن واقع المرأة المصرية فى أعمالهن ، مؤكدة أن الفن مرآة حضارة المجتمع ، كما عبرت عن سعادتها بوجود أعمال فنيه لطالبات بالكلية بجوار أعمال لفنانات معاصرات ورائدات فى الفن التشكيلي ، كوسيلة لتشجيعهن على استكمال مسيرتهن.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية توثيق أعمال الفنانات المصريات ، لتعريف الأجيال الجديدة بهن ، معلنة عن تعاون المجلس مع كلية الفنون التطبيقية لإصدار كتاب يحمل اسم المعرض " بعيونهن'' لتوثيق أعمال الفنانات المشاركات به.
وفى ختام المعرض تم تكريم الدكتورة مايا مرسى بإهدائها درع الكلية تقديرا لجهودها فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
وضم المعرض، اعمالا فنية لـ100 فنانة تشكيلية فى مجالات الطباعه ، والسجاد ، والحلى ، والخزف ،والنحت ،والرسم، والحفر ، والتصوير ، من أجيال مختلفة.