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فن

منة شلبي لـ والدتها: دايما شايلاني ومقوياني

الخميس 21/مارس/2019 - 06:04 م
منة شلبي ووالدتها
منة شلبي ووالدتها
محمد بدران
حرصت الفنانة منة شلبي، على تهنئة والدتها الفنانة زيزي مصطفى، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة حديثة تجمعها بها وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت "منة" على الصور قائلة: "كل سنة وانتى طيبة ودايما شايلاني ومقوياني ربنا يديكى الصحة وطول العمر".

منة شلبي تستعد خلال الفترة القادمة لتصوير مشاهدها في فيلم أهل العيب والذي تعرض للتأجيل أكثر من مرة.


منة شلبي لـ والدتها: دايما شايلاني ومقوياني
منة شلبي لـ والدتها: دايما شايلاني ومقوياني

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