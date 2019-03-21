استعراضات فنية متنوعة احتفالا بعيد الأم بثقافة الغردقة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة الغردقة عروضا سينمائية منها فيلم "أباظة وحجرة الأسرار" الذي تدور أحداثه حول قبطان يدعي أباظة يفقد الطريق والخريطة المؤدية الى الشاطئ ويفقد الاتصال بالعالم الخارجي ويمر بعدد من المغامرات حتى يصل منطاد الإنقاذ، كما‏ تم عرض فيلم "Liou" والذي تدور أحداثه حول طفلة ينتهي بها دائما مخاوف من العالم الخارجي حتى في أحلامهم كما تم عرض فيلم "Gurdas of forest" والذي تدور أحداثه حول الاهتمام بنظافة والحفاظ على نظافة الأماكن العامة.



وعرض بيت ثقافة القصير، فيلما تسجيليا عن دور المرأة المصرية بعنوان "يعيشون بيننا" تدور احداثه حول معاناة المرأة المعيلة فى تربية أبنائها بالإضافة الي عرض فيلم بعنوان هذا الزمان و الذي يتحدث عن نكران الجميل للأم و فيلم حياة كاملة الذى تدور احداثه حول كفاح سيدة ودورها فى بناء أسرتها ومساعدة زوجها.



كما أقام البيت محاضرة بمناسبة مئوية ثورة 19 بعنوان "23 ابن شرعى لثورة 19" ألقى المحاضرة وصفى تمير بمدرسة جمال عبدالناصر الاعدادية بالقصير متحدثا عن دستور مصر الذي بدأ العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1953. عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.



كما تم استكمال ورشة "تعليم الفتيات التطريز" لليوم الثانى على التوالى بالبيت بالتعاون مع جمعية الشبان المسلمين وتم استكمال وانهاء تطريز بعض المفارش.



ونظمت الهيئة بمكتبة الطفل والشباب بالقصير احتفالية فنية بمناسبة عيد الأم بالتعاون مع مدرسة الشهيد منصور عباس الإبتدائية بالقصير حيث تضمنت الاحتفالية محاضرة ثقافية بعنوان "بر الوالدين" التي قام بإلقائها فضيلة الشيخ ياسر عادل فاروق متحدثا عن بر الوالدين علي انه الإحسان إليهما في الأقوال، والأفعال، ومُعاملتهما بشكل حسن، وطاعتهما في جميع الأمور التي تُرضي الله سبحانه و تعالي، وأعقب ذلك إلقاء شعر واستعراضات فنية لرياض الأطفال و عزف موسيقي إلي جانب بعض ألعاب التسلية والمسابقات الثقافية للطلاب.