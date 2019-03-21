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رياضة

السكة الحديد يطمع في كرم الشرقية..والزيات يستدرج نجمة سيناء ..غدا

الخميس 21/مارس/2019 - 07:23 م
فريق السكة الحديد
فريق السكة الحديد - أرشيفية
عبدالله هشام
تقام غدا الجمعة منافسات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني ،حيث يلتقي فريق الشرقية منافسه السكة الحديد على ملعب الأول بالزقازيق.

ويطمع السكة الحديد بقيادة جمال عبدالحميد في حصد الثلاث نقاط لخطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري القسم الثاني مبكرا بعدما نجح في الفوز علي نجمة سيناء بالجولة الافتتاحية ، يبحث الشراقوة عن أول ثلاث نقاط وذلك بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي دون أهداف.

علي جانب آخر يخوض فريق مالية كفر الزيات أول مواجهاته أمام فريق نجمة سيناء ،وكان فريق المالية قد غاب عن الجولة الافتتاحية بسبب حصوله على راحة.

بينما يحصل البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق على راحة هذا الأسبوع

وجاء جدول الترتيب كالتالى :

1- السكة الحديد : 3 نقاط
2- الشرقية : نقطة وحيدة
3- البنك الأهلي : نقطة وحيدة
4- المالية : بلا نقاط
5- نجمة سيناء : بلا نقاط

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