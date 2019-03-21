ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

شيرين عبد الوهاب في ورطة بعد اتهامها بالإضرار بالأمن القومي ..انا خسارة في مصر ..بلاش تشربوا من النيل بيجيب بلهارسيا ..بنتى بتقول على تونس بقدونس.. أبرز سقطاتها

الخميس 21/مارس/2019 - 07:00 م
صدى البلد
أحمد البهى
شيرين في ورطة بسبب تصريحاتها:
أنا خسارة في مصر تثير ضجة ضدها وتدخل حلمي بكر لم يشفع لها
"بنتى بتقول على تونس بقدونس" يغضب التونسيين
بلاش تشربوا من النيل بيجيب بلهارسيا يشعل مواقع التواصل عليها

على الرغم من النجاح الكبير الذى تحققه الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفلاتها، خاصة وان عددا كبيرا من متعهدي الحفلات فى مصر والوطن العربى يسعون للتعاقد معها، الا ان عادة ما يصاحب حفلاتها الكثير من الأزمات.

تحدث الأزمات بسبب تصريحاتها على المسرح ، والتي دائما ما يصاحبها موجة من الغضب كرد فعل.

تعتذر غالبا شرين وتؤكد أن كلامها مجرد مزحة؛ لكن في احدث حفلاتها أدت المزحة الى وقفها عن الغناء، بعد ان أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بوقفها.

وقالت أن القرار جاء بعد حفلها الجديد فى البحرين والذى ادلت فيه بتصريحات أضرت بالام القومي المصري، وفى السطور التالية نرصد إبرز الحفلات التى صاحبها جدل من قبل الجمهور أو الموسيقيين بعد تصريحات شيرين على المسرح:

1- كان حفلها الجديد فى مصر ليلة راس السنة واحدًا من الحفلات التى صاحبها جدل كبير، وذلك بسبب جملتها "انا خسارة فى مصر ".

خرجت بعدها شيرين وأكدت ان الجملة تم فهمها بشكل خاطىء ، واستشهدت بالموسيقار حلمى بكر ،الذى كشف ان شيرين قالت الجملة بعد ان تمكنت من معرفة السبب فى الخلل الصوتى الموجود بالحفل ، لتخرج منها بشكل عفوي ، ولا تقصد المعنى الحرفي لها.

2- كان حفلها فى تونس العام الماضى واحدًا من الحفلات التى أثارت الجدل ، بعد ان مازحت الجمهور قائلة: "بنتى بتقول على تونس بقدونس"، لتخرج بعدها شيرين وتعتذر، مؤكدة ان الأمر لا يعد سوى مزحة مشددة انها تعتذر للاشقاء التونسيين في حال وصول معنى الجملة لهم بشكل خاطىء .

3- حفل آخر أقامته شيرين فى مدينة دبى، وكان سببا فى أزمات عدة لها سواء على المستوى النقابي أو الجماهيري ، حيث مازحت الجماهير حين طلبوا منها غناء أغنيتها مشربتش من نيلها ، لتقول "لهم بلاش تشربوا من النيل بيجيب بلهارسيا" .

4- فى حفل زفاف الفنان عمرو يوسف على الفنانة كنده علوش ، خرجت شيرين لتهاجم عمرو دياب ، وعلى الرغم من ان الحفل كان خاصا وغير مصرح بالتصوير فيه ، الا ان تسريب هذا المقطع جعل شيرين عبد الوهاب فى مرمى النيران.

ترشيحاتنا

شاهد.. مهارة حسام غالي خلال تدريب الجونة.. لو دبلت الوردة ريحتها فيها

مصطفى بكري: السيسي يقف بجانب الطبقات الفقيرة والكادحة..فيديو

الغول: قرار سحب استشكال الحكومة على علاوة المعاشات يؤكد إنسانية السيسي

رئيس شركة الاستزراع السمكي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق

الشعب يبدأ حصاد ثمار الإصلاح الاقتصادي ..انتصار كبير من الرئيس لأصحاب المعاشات .. وانطلاق عملية إصلاح شامل لمنظومة الأجور

بدون أدوية.. نوع من البذور لطرد البلغم بسرعة لا تتوقعينها

تركي آل الشيخ يعلن وفاة جدته عبر تويتر

مصادر: التضامن تتقدم بمذكرة لسحب الاستشكال على حكم أصحاب المعاشات

شاهد.. أول ظهور لميدو عقب إقالته من الوحدة السعودى

قرارات مهمة للرئيس.. السيسي يوجه بسحب الاستشكال على حكم علاوة أصحاب المعاشات ورد المالية المديونية المستحقة لصناديق المعاشات.. ويكلف الحكومة بإصلاح منظومة الأجور والتطبيق أول يوليو

ننشر تفاصيل قرارات الرئيس السيسي بشأن المعاشات وإصلاح منظومة الأجور

نجل عبد الناصر يفجر مفاجأة حول مصنع الحديد والصلب بحلوان ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

توزيع الورود على الأمهات فى محطة مصر.. صور

لقطات رومانسية لحفيدة الملكة إليزابيث وحبيبها في شوارع نيويورك.. صور

#ايام_تامر_عاشور يشعل تويتر ..ومغردون: انزل عليا بالكآبة

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

فيديو

شاهد.. احتفال أكراد العراق بعيد النوروز
شاهد.. مهارة حسام غالي خلال تدريب الجونة.. لو دبلت الوردة ريحتها فيها
فيديو جراف.. قوات الاحتلال تداهم مدرسة وتعتقل طفلا في الخليل
شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو
شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟