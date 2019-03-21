شيرين عبد الوهاب في ورطة بعد اتهامها بالإضرار بالأمن القومي ..انا خسارة في مصر ..بلاش تشربوا من النيل بيجيب بلهارسيا ..بنتى بتقول على تونس بقدونس.. أبرز سقطاتها

شيرين في ورطة بسبب تصريحاتها:

أنا خسارة في مصر تثير ضجة ضدها وتدخل حلمي بكر لم يشفع لها

"بنتى بتقول على تونس بقدونس" يغضب التونسيين

بلاش تشربوا من النيل بيجيب بلهارسيا يشعل مواقع التواصل عليها



على الرغم من النجاح الكبير الذى تحققه الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفلاتها، خاصة وان عددا كبيرا من متعهدي الحفلات فى مصر والوطن العربى يسعون للتعاقد معها، الا ان عادة ما يصاحب حفلاتها الكثير من الأزمات.



تحدث الأزمات بسبب تصريحاتها على المسرح ، والتي دائما ما يصاحبها موجة من الغضب كرد فعل.



تعتذر غالبا شرين وتؤكد أن كلامها مجرد مزحة؛ لكن في احدث حفلاتها أدت المزحة الى وقفها عن الغناء، بعد ان أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بوقفها.



وقالت أن القرار جاء بعد حفلها الجديد فى البحرين والذى ادلت فيه بتصريحات أضرت بالام القومي المصري، وفى السطور التالية نرصد إبرز الحفلات التى صاحبها جدل من قبل الجمهور أو الموسيقيين بعد تصريحات شيرين على المسرح:



1- كان حفلها الجديد فى مصر ليلة راس السنة واحدًا من الحفلات التى صاحبها جدل كبير، وذلك بسبب جملتها "انا خسارة فى مصر ".



خرجت بعدها شيرين وأكدت ان الجملة تم فهمها بشكل خاطىء ، واستشهدت بالموسيقار حلمى بكر ،الذى كشف ان شيرين قالت الجملة بعد ان تمكنت من معرفة السبب فى الخلل الصوتى الموجود بالحفل ، لتخرج منها بشكل عفوي ، ولا تقصد المعنى الحرفي لها.



2- كان حفلها فى تونس العام الماضى واحدًا من الحفلات التى أثارت الجدل ، بعد ان مازحت الجمهور قائلة: "بنتى بتقول على تونس بقدونس"، لتخرج بعدها شيرين وتعتذر، مؤكدة ان الأمر لا يعد سوى مزحة مشددة انها تعتذر للاشقاء التونسيين في حال وصول معنى الجملة لهم بشكل خاطىء .



3- حفل آخر أقامته شيرين فى مدينة دبى، وكان سببا فى أزمات عدة لها سواء على المستوى النقابي أو الجماهيري ، حيث مازحت الجماهير حين طلبوا منها غناء أغنيتها مشربتش من نيلها ، لتقول "لهم بلاش تشربوا من النيل بيجيب بلهارسيا" .



4- فى حفل زفاف الفنان عمرو يوسف على الفنانة كنده علوش ، خرجت شيرين لتهاجم عمرو دياب ، وعلى الرغم من ان الحفل كان خاصا وغير مصرح بالتصوير فيه ، الا ان تسريب هذا المقطع جعل شيرين عبد الوهاب فى مرمى النيران.