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أخبار البلد

ننشر الأسماء النهائية المرشحة على منصب النقيب ومجلس المرشدين السياحيين

الخميس 21/مارس/2019 - 07:26 م
صورة من انتخابات
صورة من انتخابات المرشدين السياحيين السابقة
محمد الاسكندرانى
أغلقت النقابة العامة للمرشدين السياحيين باب التقدم لخوض الانتخابات على مقعد النقيب و8 أعضاء اليوم الخميس.

وسيتم إجراء الانتخابات يوم 15 إبريل المقبل تحت إشراف قضائى وينفرد "صدى البلد" بنشر أسماء المرشحين على منصب النقيب والمجلس كما يلى. 

المرشحون على منصب نقيب المرشدين السياحيين "دزرامى سمير فرج مينا، حسن محمد حسن حسن النحلة، أمير على سيد احمد العتمة، أسامة غنيمى طنطاوى غنيمى ، ايناس صادق محمد خطاب".

وترشح على منصب أعضاء مجلس النقابة كل من " أحمد أبو المجد محمد احمد ، اسامة محمد احمد عبدالحليم ، احمد محمد نصر على ، عزه محمد عبد المنعم الدمرداش، نصر إبراهيم نصر محمد نصر الخبيرى ، نشوى صبرى عبدالحميد محمد الشرقاوى ، احمد محمد عبدالرحمن السنوسى ، روبير انطوان فيليب الصباح ، محمود حسين خليفة عبدالله ، حسن عبدالغنى عقاب رسلان خطاب ، زاهر افرايم زاهر باسيلى ، هدى حنفى السيد راضى ، ايهاب فوزى فؤاد موسى ، مصطفى محمد السيد صالح ، ناصر سعيد خميس محمود الشامى ، ياسر محمود ماهر عبدالوهاب ، تامر عبدالمجيد احمد سليمان ، محمد حسين على احمد ، زكريا كمال الطاهر سالم ، كريم سمير سيد حسنين ، مايكل يحيى صبحى رفلة ، يسرية محمود احمد ، محمد مصطفى حسن على ابو حجر .

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