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مؤسسة أهل مصر تعلن تكفلها بعلاج طفل أسوان المصعوق بالكهرباء

الخميس 21/مارس/2019 - 07:40 م
مؤسسة أهل مصر تنهى
مؤسسة أهل مصر تنهى الجدل و تعلن تكفلها بعلاج طفل أسوان
آية التيجي
تدخلت الدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية فى قضية الطفل حسام عاطف عبد المجيد، الذى صعقته الكهرباء فى محافظة أسوان أثناء لعبه.

واستطاع فريق المؤسسة بعد اتصالات مع جهات فى الدولة وشركة مصر للطيران الحصول على تصريح لنقله على نفقة مصر للطيران بالطائرة غدا من المستشفى الذى يعالج فيه إلى أحد مستشفيات القاهرة، التى لها خبرة فى التعامل مع نوعية الحروق التى أصابت الطفل بعد التنسيق مع المستشفى الجامعى الذى يعالج فيه .

ووجهت هبة السويدى عبر صفحتها على فيسبوك الشكر إلى شركة مصر للطيران التى تدخلت لمساعدة المؤسسة وسهلت إجراءات نقل الطفل حسام ما يؤكد على تكامل جهود الدولة مع مؤسسات العمل المدنى والخيرى.

وطالبت الدكتورة هبه السويدى فى تصريح لها المتاجرين بحالة الطفل على صفحات التواصل الاجتماعى بالتوقف عن جمع التبرعات لافتة إلى أن كل ما يحدث عبث لا طائل من ورائه .

كان عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت صور وفيديوهات للطفل المحروق أثناء اللعب، مطالبين الصحة بسرعة التدخل لإنقاذ حياته نظرًا لخطورة حالته.

وكان حسام عاطف عبدالحميد، أحد أبناء محافظة أسوان، نزل للعب مع أقرانه في الشارع، إلا أنه دخل أحد أكشاك الكهرباء في نطاق منطقة لعبهم للاختباء فيه، لعلمه أن التيار الكهربي مفصول عنه، إلا أن المفاجأة تمثلت في وجود تيار كهربي بالفعل في "الكشك" لدى دخول الطفل له، بحسب ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليتشوه جسده، ويصاب بنسبة كبيرة من الجروح والحروق كادت أن تودى بحياته.

استغاثت أسرة الطفل، وعددًا من المقربين منها بالمسؤولين لسرعة التدخل لعلاج وإنقاذ ابنهم، نظرًا لحالته الصحية الخطيرة، لتستجيب إحدى المستشفيات الجامعية له، وتبدأ في علاجه.

بلغت نسبة الحروق في جسد الطفل 50%، بحسب تصريحات صحفية للدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أن الطفل يتم علاجه حاليا في مستشفى أسوان الجامعي.

وأوضح مجاهد أن الطفل خضع لأكثر من عملية ترقيع جسده داخل المستشفى، مشيرا إلى انه سيتم عرض التقارير الطبية الخاصة بحالته على عددا من استشاري جراحة التجميل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة له.

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