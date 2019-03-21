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فن

رامى رفعت يطرح أول كلمة بمناسبة عيد الأم .. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 07:21 م
صدى البلد
سمر سعد
طرح الفنان رامى رفعت اغنية جديدة بعنوان " اول كلمة " بمناسبة عيد الام . وهى من كلمات محمد مصطفى والحان احمد عبد السلام وتوزيع وغناء رامى رفعت .

ووجه رامى رفعت رسالة الى كل الامهات بمناسبة عيد الام وكتب على صفحته على الفيس بوك " ربنا يرحم أمى .. ويخليلكوا أمهاتكوا ..وكل سنة وكل أم منورة حياتنا.

يذكر ان رامى رفعت انتهى مؤخرا من تصوير فيديو كليب جديد بعنوان " اول حب " ، والاغنية من كلمات أسامة محرز وألحان محمد خلف وتوزيع محمد العشى وميكس محمد طعيمة و ماستر محمد صقر.

وعرف الجمهور رامى رفعت لأول مرة من خلال برنامج المسابقات الشهير صوت الحياة وبعدها قدم أكثر من أغنية منفردة وبعدها انضم لفرقة أيامنا الحلوة واليوم انضم لمشروع ميوزيكانتى وهو من نوعية المسرح الغنائى .

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