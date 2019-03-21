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برلمان

برلماني يعلق على تكليف السيسي للحكومة بسحب استشكال علاوات المعاشات

الخميس 21/مارس/2019 - 07:24 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
أسامة علي
قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بسحب الاستشكال الخاص بالـ 5 علاوات لصرفها لأصحاب المعاشات أمر مهم وإيجابى.

وتوجه أمين سر لجنة القوى العاملة خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بالشكر للرئيس السيسى بسبب هذا التكليف قائلا:" أمر الرئيس بإعادة أموال التأمينات لأصحابها، إلى صندوق المعاشات أمر يحتم على الجميع توجيه الشكر له".

وأوضح عبد الفتاح يحيى أن قيمة أموال صندوق المعاشات تتعدى الـ 650 مليار جنيه.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

يأتى ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩".

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