سميرة عبد العزيز في حوار لـ صدى البلد: هذه شروطى للوقوف أمام محمد رمضان.. رفضت العمل بـ اليومية.. والمؤلفون الحاليون همشوا دور الأم انتصارا للألفاظ الخارجة والبنات العارية

سميرة عبد العزيز :

أقضى عيد الام فى أجواء أسرية

تنازلت عن اجرى فى جحود أم لهذه الاسباب



واحدة من أهم الفنانات اللاتى جسدن دور الأم على الشاشة المصرية، إنها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، التى كشف لنا عن تجربتها السينمائية الأخيرة جحود قلب، الذى يتناول قضية جحود الأبناء تجاه أمهاتهم، كما تكشف عن رأيها فى العديد من الأمور، وسر إبتعادها عن الدراما المصرية.



أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز انها تحتفل بعيد الأم وسط أسرتها ، مؤكدة انها فى مثل هذا اليوم من كل عام تجتمع مع إبنائها و أحفادها داخل منزلها.



وأضافت عبد العزيز ان أحفادها عادة ما يطلبون منها طهى بعض الاكلات فى مثل هذا اليوم، إلا ان هذا العام طلبوا منها عدم بذل اى مجهود للاستمتاع بالجلوس معهم".



وعن تجربتها السينمائية الجديدة "جحود قلب"، الذي تم عرضه في سينما الهناجر منذ عدة أيام ، تقول أنها وافقت على المشاركة فى العمل دون أجر ، بسبب الرسالة التى يبعث بها العمل ، حول جحود الأبناء تجاه امهاتهم.



وأشارت إلى ان العمل أنتجه مجموعة من الشباب لا يهدفون للربح، بل يسعون الى تقديم الرسالة من خلال شخصية أم، تتعرض الى حجود من ابنها، بعد ان يتركها فى الشارع محاولا التخلص منها إرضاء لحبيبته، الا ان احد الشباب يأويها فى منزله ويتكفل بعلاجها من مرض يضعف من بصرها، وفى النهاية تطلب منه ان يبحث عن نجلها، وحين تجده يطلب منها ان تتقبل اعتذاره بعد ان فقد الحبيبة والعمل والمسكن



وبخصوص رأيها في تهميش دور الام فى الدراما والسينما، أكدت ان السبب يعود الى ظهور ورش كتابة السيناريو، إذ ان شباب المؤلفين الذين يتولون كتابة أى عمل لا يكون لديهم أبعاد ثقافية أو اجتماعية، بل ان بعضهم لا يكون لديه هدف أو رسالة يسعى الى تقديمها خلال العمل .



وأردفت سميرة عبد العزيز، أن هؤلاء الشباب يسعون الى كتابة اعمال درامية من اجل الحصول على أموال، فليس هناك أزمة فى تقديم أعمال أكشن تظهر شخصية البلطجى على سبيل المثال، ولكن لابد وان نظهر الدوافع الاجتماعية والنفسية التى دفعت هذا الشخص ليسلك هذا الطريق غير الصحيح، خاصة وانه بالبحث وراء تلك الحالات سنجد ان هناك خللا فى الاسرة".



وأشارت إلى أن هذا الجيل من المؤلفين سعداء بأعمال الاكشن التى تحتوي على مشاهد ضرب النار والسكاكين والالفاظ البذيئة والبنات العارية".



كما كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز ، عن سر ابتعادها عن تقديم أعمال فنية جديدة خلال الفترة الماضية ، موضحة أن ذلك يعود إلى تعامل بعض شركات الإنتاج معها بشكل غير لائق ولا يتناسب مع تاريخها الفنى.



وتابعت سميرة عبد العزيز ان احدى شركات الإنتاج طلبت ان تتعاون معها فى عمل فنى ، فارسلوا لها بعض المشاهد لتقوم بتصويرها ، على ان يتم التعامل معها ماديًا " باليومية " ، مبررين ذلك بان تصوير المشاهد لن يستغرق سوى عدة ساعات.



وتابعت " عبد العزيز" قائلة : هذا الأمر جعلنى اعيد لهم المشاهد التي قاموا بإرسالها لقراءتها ، وقلت لهم لا يمكن التعامل معى بهذا الشكل بعد سنواتى الطويلة فى عالم الفن.



وعن التصريحات التى إنتشرت لها مؤخرًا الخاصة برفضها التعامل مع محمد رمضان قالت : إن الفيديو الذى انتشر مؤخرًا خلال استضافتها فى أحد البرامج الحوارية، وتتحدث فيه عن رفضها لأحد الاعمال مع محمد رمضان، كان منذ 4 سنوات.



وتابعت حديثها قائلة: "أنها لا تمانع من العمل مع محمد رمضان حاليا، شرط أن يتوافر وجود سيناريو جيد، ودور يليق بمشوارها الفني



واستطردت أنها خلال حوارها لم تكن ترفض العمل محمد رمضان شخصيا، بل رفضت الدور الذى عرض عليها حينها، مؤكدة أنها لا تعترض على محمد رمضان كشخص، فقد جمع بينهما لقاءان فقط، لذا لا يوجد موقف شخصي لديها منه.

