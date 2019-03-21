مدبولي يكلف بتقديم تقرير عن إزالة المخالفات البنائية بحرم السكة الحديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.



وخلال الاجتماع ، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن هناك توجيهًا بتطوير السكة الحديد، ولدينا 1102 مزلقان جارٍ تطويرها حاليًا، وهذا مجهود وزير النقل السابق، ونحن نستكمله، مضيفًا أن هناك نحو 502 مزلقان بها مشاكل يجب أن ننسق فيها مع المحافظين لاستكمال تطويرها، كما نوه إلى أنه يوجد بعض المنشآت المخالفة في حرم السكة الحديد (بيوت وكافيتريات وأكشاك مخالفة)، وعلينا جميعًا التعاون للإزالة الفورية لهذه المخالفات، ونحن جاهزون للتعاون لسرعة إزالة هذه المخالفات.



وكلّـف رئيس الوزراء بتقديم تقرير موقف، خلال شهر، بأعمال الإزالات للتعديات الموجودة على حرم السكة الحديد، مُشددًا على أن هذا الموضوع في منتهى الأهمية لاستكمال خطة تطوير السكة الحديد.