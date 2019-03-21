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تعليم

رئيس جامعة بنها: نرحب بمبادرات الطلاب وتطور فى خدمة المجتمع..فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 07:32 م
د. جمال السعيد رئيس
د. جمال السعيد رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهوارى

توجه الدكتور جمال السعيد بالشكر على الثقة الغالية والمسؤولية الكبيرة التي أولاها له الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، مؤكدًا أنها مسئولية كبيرة، متمنيًا النهوض بجامعة بنها خلال فترة توليه رئاستها.

وقال الدكتور السعيد ان الفترة القادمة ستشهد تطور مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع وزيادة الخدمات المقدمة من الجامعة للمجتمع المحيط.

وأضاف رئيس جامعة بنها ان الطلاب من أهم المحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهم المحركين الاساسيين للمبادرات الطلابية

واعلن السعيد عن قرب انشاء آلية تكنولوجية حديثة للتواصل المباشر والفعال بين ادارة الجامعة والطلاب،بهدف توصيل صوت كل الطلاب بسهولة والتعرف من قرب علي آرائهم ومقترحاتهم وحل المعوقات التي تواجههم.

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