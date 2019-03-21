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وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية مستمرة في تقديم التضحيات من أرواح أبنائها

الخميس 21/مارس/2019 - 07:38 م
سامح شكري ، وزير
سامح شكري ، وزير الخارجية
حمزة شعيب
قال سامح شكرى وزير الخارجية، خلال كلمته فى الاحتفال بيوم الدبلوماسيين، إن الدبلوماسية المصرية مستمرة فى تقديم التضحيات من أرواح أبنائها.

وأكمل وزير الخارجية: "كما أود أن أتقدم بالشكر للزميلات والزملاء الدبلوماسيين على ما يقومون به من عمل وجهد متميز وأدعوهم للاستمرار فى تعظيم أدائهم وتنمية مهاراتهم الشخصية لمواكبة التقدم".

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