وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية مستمرة في تقديم التضحيات من أرواح أبنائها

قال سامح شكرى وزير الخارجية، خلال كلمته فى الاحتفال بيوم الدبلوماسيين، إن الدبلوماسية المصرية مستمرة فى تقديم التضحيات من أرواح أبنائها.



وأكمل وزير الخارجية: "كما أود أن أتقدم بالشكر للزميلات والزملاء الدبلوماسيين على ما يقومون به من عمل وجهد متميز وأدعوهم للاستمرار فى تعظيم أدائهم وتنمية مهاراتهم الشخصية لمواكبة التقدم".