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برلمان

برلمانى: إصلاح الأجور يمنح الدولة المزيد من الاستقرار الداخلي

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:43 ص
النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحي امين سر لجنة القوى العاملة
أسامة علي
قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الأجور الحالية لا تتناسب مع الأسعار الموجودة بالاسواق ، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور،يمنح القيادة السياسة مزيد من ثقة الشعب المصرى الموجودة بالأساس.

وأضاف يحيى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، توجيه الرئيس بإصلاح الأجور يعطي حافز قوى للعاملين لبذل مزيد من الجهد لما يقومون به من وظائف و يطمئنهم على مستقبلهم، مؤكدا أن القرارات التي اتخذت اليوم تصب فى الصالح العام للدولة وتمنحها مزيد من الاستقرار الداخلى.

وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة، الجميع بالتفاني فى العمل لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة حتى تستطيع التصدير وبالتالى توفير العملة الصعبة ومن ثم زيادة موارد الموازنة العامة للدولة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو ٢٠١٩".

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