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حوادث

ضبط 7 طرب حشيش بحوزة تاجر مزاج فى وادي النطرون

الخميس 21/مارس/2019 - 07:36 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط سائق لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 7 طرب لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

تلقى الرائد محمد عبدالله عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون معلومات تفيد قيام ا " مهدى س ح "– 26 سنة سائق ومقيم الحسنة فى شمال سيناء بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وبعرض المعلومات على اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن وجه بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية بمشاركة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون بسرعة التحرى عن صدق المعلومات وضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بأماكن تردده وتمكن النقيب محمد مرشدى معاون مباحث المركز من ضبط المتهم حال مزاولته نشاطه الإجرامى وبحوزته 7 طرب لمخدر الحشيش ، ومبلغ مالى قدره 230 جنيها، وبندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش من ذات العيار وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام السلاح النارى بقصد الدفاع..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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