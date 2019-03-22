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محافظات

مياه القاهرة تحتفل باليوم العالمي للمياه بمكتبة المعادي..اليوم

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:00 ص
ترشيد المياه
ترشيد المياه
قسم المحافظات
تستضيف مكتبة المعادى العامة احتفالية شركة مياه الشرب بالقاهرة باليوم العالمى للمياه بداية من اليوم حتى 28 مارس 2019 بحى البساتين انطلاقا من المكتبة وذلك فى اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف الجهود للاحتفال بهذا اليوم بالتعاون مع كافة الوزارات

اصدر المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة تعليماته بتكثيف أنشطة التوعية خلال تلك الفترة لتوعية المواطنين باهمية الحفاظ على المياه وعليه تم التعاون و التنسيق بين الشركة و مكتبة المعادى العامة.

ومن جانبه اكد العميد مصطفى شنجر مدير المكتبة بأن الاحتفالية تتضمن عمل انشطة توعية يومية بالمكتبة خلال تلك الفترة من خلال ندوات توعية لترشيد المياه وورش رسم ومسرح عرائس ومسابقات للاطفال وتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة ومسابقات للشعر والغناء داخل المكتبة وزيارة لاحدى محطات تنقية المياه وهناك مفاجأت وهدايا تقدم للمشاركين في الفاعليات بالمكتبة للاطفال والطلائع والسيدات.
مياه القاهرة تحتفل باليوم العالمي للمياه بمكتبة المعادي..اليوم

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