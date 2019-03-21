شاهد.. مهارة حسام غالي خلال تدريب الجونة.. لو دبلت الوردة ريحتها فيها





شارك حسام غالى مدير الكرة بالجونة فى التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة حمادة صدقى المدير الفنى، ضمن استعدادات الفريق الساحلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز.وظهر حسام غالى بمستوى متميز فى التدريبات ووضح حفاظه على لياقته البدنية والفنية مما لفت الأنظار ودفع البعض لمداعبته بضرورة العودة للملاعب من جديد.ويلتقي فريق الجونة مع مصر المقاصة، فى الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم 31 من الشهر الحالى، والتى ستقام بملعب المقاولون فى الجبل الاخضريذكر أن، الجونة يحتل المركز العاشر فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة.