أم وسام.. قصة كفاح سيدة من ذوي الاحتياجات تعلمت قيادة السيارات لتربية أبنائها

أم وسام، سيدة مصرية تبلغ من العمر 51 عامًا، انفصلت عن زوجها منذ أكثر من 15 عامًا، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، اضطرتها الظروف للعمل، لكن لم تجد من يفتح لها الأبواب، نظرًا لإعاقتها.



تحدثت «الأم المثالية» لكاميرا برنامح «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فقالت: «تعلمت قيادة السيارات، وصعبت على صاحب المكان فعرض عليا يشغلني في تعليم القيادة لذوي الاحتياجات الخاصة»، وبالفعل تمكنت أم وسام بفضل عملها من تأمين احتياجات الأسرة، وشراء سيارة خاصة لتعمل عليها.



وأضافت أم وسام قائلة: «مش عايزة حاجة من الدنيا غير تربية أولادي كويس، وشقة أعيش فيها، لأني مقيمة في غرفة، ومش بلاقي مكان استقبل فيه العريس لبنتي»، لافتة إلى أن ابنها الأكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة.