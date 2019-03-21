برلمانى: انخفاض الدولار يعكس بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي



قال عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الارتفاع المتواصل فى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار على مدار الأسبوع الماضى، مؤشر مهم على بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.



وأكد غلاب فى تصريحات له اليوم، ان تراجع الدولار يعكس زيادة تدفقات العملة الصعبة حيث بدأ القطاع السياحى يشهد تعافيا ملحوظا، كما زادت ثقة صناديق الاستثمار فى الاكتتاب بأدوات الدين المحلية من أذون وسندات خزانة، وهى مؤشرات جيدة على أن الإصلاح الاقتصادى يسير بخطى ثابتة.



وأشار غلاب الى الدور الكبير الذى لعبته اللجنة الاقتصادية فى مناقشة العديد من قوانين الإصلاح الاقتصادي التى لعبت دورا هاما فى تهيئة مناخ الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية، وتعديلات قانون سوق المال، وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين الهامة التى تهيئ المناخ لجذب الاستثمارات.



وشدد غلاب على أهمية التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأحد أهم روافد العملة الصعبة بصورة طويلة الأجل، وعدم الاعتماد على الاستثمار الأجنبي غير المباشر السهل خروجه من السوق، ودعم القطاع السياحى، وقطاع التصدير الذى يجب أن يقود الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، حتى لا يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار أمرا قصير الأجل.

