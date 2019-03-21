ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: انخفاض الدولار يعكس بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

الخميس 21/مارس/2019 - 07:38 م
الدولار
الدولار
معتز الخصوصي

قال عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الارتفاع المتواصل فى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار على مدار الأسبوع الماضى، مؤشر مهم على بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد غلاب فى تصريحات له اليوم، ان تراجع الدولار يعكس زيادة تدفقات العملة الصعبة حيث بدأ القطاع السياحى يشهد تعافيا ملحوظا، كما زادت ثقة صناديق الاستثمار فى الاكتتاب بأدوات الدين المحلية من أذون وسندات خزانة، وهى مؤشرات جيدة على أن الإصلاح الاقتصادى يسير بخطى ثابتة.

وأشار غلاب الى الدور الكبير الذى لعبته اللجنة الاقتصادية فى مناقشة العديد من قوانين الإصلاح الاقتصادي التى لعبت دورا هاما فى تهيئة مناخ الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية، وتعديلات قانون سوق المال، وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين الهامة التى تهيئ المناخ لجذب الاستثمارات.

وشدد غلاب على أهمية التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأحد أهم روافد العملة الصعبة بصورة طويلة الأجل، وعدم الاعتماد على الاستثمار الأجنبي غير المباشر السهل خروجه من السوق، ودعم القطاع السياحى، وقطاع التصدير الذى يجب أن يقود الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، حتى لا يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار أمرا قصير الأجل.

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات

منى زكي تكشف عن بطلة فيلم أحمد حلمي الجديد.. فيديو

ننشر أول صور من حادث انفجار خزان مصنع الأسمدة الفوسفاتية بـ العين السخنة

موعد مباراة الزمالك والأهلى فى القمة 117 بالدورى الممتاز

العثور على ترسانة أسلحة بحوزة 3 عناصر إجرامية فى الإسكندرية.. فيديو

بسبب الشذوذ الجنسي .. فلاح يهشم رأس والده بــ بلطة بالواحات.. والمتهم: كسر نفسي وفضحنا في البلد

شاهد.. تعليق أحمد مرتضى على قرار لجنة الحكام ضد رئيس الزمالك

سلسلة هجمات جديدة تستهدف 4 مساجد في بريطانيا.. فيديو

ننشر تفاصيل قرارات الرئيس السيسي بشأن المعاشات وإصلاح منظومة الأجور

الغول: قرار سحب استشكال الحكومة على علاوة المعاشات يؤكد إنسانية السيسي

مصرع 2 شديدى الخطورة وضبط ثالث فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالإسكندرية.. صور

بدون أدوية.. نوع من البذور لطرد البلغم بسرعة لا تتوقعينها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

توزيع الورود على الأمهات فى محطة مصر.. صور

لقطات رومانسية لحفيدة الملكة إليزابيث وحبيبها في شوارع نيويورك.. صور

#ايام_تامر_عاشور يشعل تويتر ..ومغردون: انزل عليا بالكآبة

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

فيديو

شاهد.. احتفال أكراد العراق بعيد النوروز
شاهد.. مهارة حسام غالي خلال تدريب الجونة.. لو دبلت الوردة ريحتها فيها
فيديو جراف.. قوات الاحتلال تداهم مدرسة وتعتقل طفلا في الخليل
شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو
شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟