الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.. المجالس القومية والنقابات تدعم.. عبد العال: الحوار منفتح على جميع الآراء.. مايا مرسي تطالب بمناصفة السيدات للرجال فى مقاعد البرلمان

ماري لويس تطالب برفع نسبة السيدات بالبرلمان لـ30% وفق التعديلات الدستورية
أشرف مرعي:
أشرف مرعي:
التعديلات الدستورية تعزز مكانة ذوي الإعاقة فى مصر
عمرو حسن:
عمرو حسن:
حل الآزمة السكانية لن يتحقق الا بتمكين المرأة
سامح عاشور:
سامح عاشور:
لا يوجد داعي أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح
عضو القومى للمرأة:
عضو القومى للمرأة:
المجتمع المصرى ذكورى ويجب زيادة تمثيل المراة فى البرلمان
نقيب الزراعيين:
نقيب الزراعيين:
التعديلات الدستورية تدعم الاستقرار السياسي
نقيب الآطباء البيطريين:
نقيب الآطباء البيطريين:
التعديلات الدستورية تدعم استقرار الدولة
فتحي ندا:
فتحي ندا:
20 مليون مواطن بنقابه المهن الرياضية يؤيدون التعديلات الدستورية
شهدت الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، مشاركة واسعه من ممثلي المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضا ممثلى العمل النقابى المهنى المصرى من كل من نقابة المحامين، والصحفيين، والمهندسين، والأطباء، والعلاج الطبيعى، وطب الأسنان، والأطباء البيطريين ومهن التمريض، والزراعيين، والمعلمين، والسينمائيين، والمهن الموسيقية، والفنانين التشكيليين، والتطبيقيين، ومصممى الفنون التطبيقية.
وفى بداية الجلسه قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان منفتح في حواره حول التعديلات الدستورية، على جميع الآراء والاتجاهات، ولعلنا جميعًا سمعنا أمس واليوم آراء مختلفة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية، وبعضها يختلف معها.
ولفت عبد العال إلي إنه أراد أن يرد على المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التى تقول أننا بنعمل حوار مجتمعى "على الضيق"، متابعا "الحوار مش على الضيق ولا حاجة" ويري الجميع ، وهنا دور وسائل الإعلام، و المحررين البرلمانيين الذين ينقلون كل كلمة تدور فى هذا الحوار لإطلاع الرأى العام عليه، وأرجو منهم الحرص على ذلك.
فى سياق أخر توجه بالتهنئة للأم المصرية، بمناسبة عيد الأم، مؤكدا علي أن اليوم هو يوم 21 مارس، يوم عيد الأم، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة لكل أم مصرية فى عيدها السنوى، فكل عام وكل أم، وكل امرأة مصرية، بخير، ولعل اتجاه الدولة والإرادة السياسة واضحًا فى دعم المرأة وتمكينها والدفع بها فى مواقع القيادة والمسئولية.
وطالبت رئيس المجلس القومى للمرأة مايا مرسي بمناصفة السيدات للرجال فى مقاعد البرلمان، مشيرا إلى أن التنمية التى لا تشارك فيها المرأة تكون فى خطر، والمناصفة هى أملنا فى المستقبل لأن هذا الحق تدعمه القيادة السياسية وتسانده والمجتمع نظرته يجب أن تتغير بالنسبة للمرأة.
وأشارت مايا مرسي إلى أن مصر لو وافقت فى التعديلات الدستورية على تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان تخصص للمرأة وفقا لنظام الكوتة فأن ترتيبها حول العالم سيرتفع لـ15 عالميا، والرابع عربيا.
وعقب رئيس مجلس النواب على عبد العال قائلا: لو تمت الموافقة على الكوتة (25%) لا تمنع المرأة من أن تترشح على المقاعد الأخرى المخصصة للشباب فى ذات الكوتة أو مستقلة أو فى قوائم الأحزاب لو قدر للنظام أن يأخذ بالقوائم مما سيقفز عدد عن الـ25% بكثير".
واعتبر عبد العال زيادة مقاعد المرأة فى البرلمان أمر طبيعى حيث تطورت من نسبة 1.9% إلى 15% حاليا، موضحا أن المطالب لرفعها لـ50% أمانى ستتحقق فى القريب العاجل، حيث إن الكل يدفع لتمثيل المرأة سواء من القيادة السياسية أو مجلس النواب أو كل الأطراف السياسية والاجتماعية.
وطالبت مارى لويس بشارة عضو المجلس القومى للمرأة بزيادة حصة المرأة فى البرلمان ،بتخصيص30% من المقاعد للنساء ، مشيرة إلى أن العديد من البرلمانات المتواجدة فى القارة الآفريقية تخصص نسب أعلى لمقاعد المرأة عن مصر ،ونفس الحال فى دولة الآمارات والذى تحتل فيها النساء 50% من المقاعد.
وطالبت "مارى لويس "بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وصناعيا ،لافته إلى أن هذا المجال لم تحظو فيه المرأة بالتواجد ، قائلة:"أنا أمثل المرأة فى الصناعة ولم نرى حتى الآن تواجد حقيقى للنساء فى هذا المجال".
وقال أشرف مرعي، المشرف علي المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن التعديلات الدستورية تحقق الحفاظ علي حقوق ذوي الإعاقة فى مصر قائلا:" نعيش عصر ذهبي في الحفاظ علي حقوق ذوي الإعاقة فى مصر".
وأكد علي أن ذوي الإعاقة فى مصر كانوا يعانون التهميش خلال السنوات الماضية، إلا أنه خلال المرحلة الحالية نعيش عصر ذهبي لذوي الإعاقة من كافة مؤسسات الدولة المصرية وأيضا الإهتمام الدستوري والقانوني والتشريعي.
ولفت المشرف علي المجلس القومي لذوي الإعاقة، إلى أن التعديلات الدستورية تنصف ذوي الإعاقة فى مصر، كونها تنص علي نسبه محدده لهم بالمجالس النيابية وتعزز مكانتهم مثلما يتم من قبل الدولة المصرية الآن.
وأكد الدكتور عمرو حسن رئيس المجلس القومى للسكان أن استراتيجية الدولة المصرية فى عام 2014 هدفت فى الاساس إلى زيادة نسب تمثيل المرأة فى المناصب القيادية والحياة السياسية.
واستطرد قائلا "نحن بحاجة إلى تعليم السيدات ،مما سيؤدى إلى رفع سقف احلامهن ،وبعدها يأتى دور التمكين السياسى والاقتصادى لكل سيدة من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمانات القادمة.
فيما أعلنت سوزان قلينى ، عضو المجلس القومى للمرأة ، موافقتها على التعديلاتت الدستوية ، والمادة 140 ألتى تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، وكذلك موافقتها على زيادة مدة الفترة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ، مؤكدا أن عودة مجلس الشيوخ أمرمهم جدا بإعتباره مجلس الحكماء مطالبة بتخصيص كوتة للمرأة بذلك المجلس.
واشارت إلى أن الصورة الذهنية للمجتمعات تقاس وفقا لمشاركة الرماة السياسية م منتقدة تراجع نسبة المساواة بين المرأة والرجل فى مصر حيث تم تصنيف مصر ضمن 122 دولة لا يوجد به مساواة للمرأة ، كما أن مصر تقع فى المرتبة رقم 31 من ضمن 46 دولة افريقية لا تحصل المرأة على حقوها كاملة فيها، متابعة:" ماينفعش نكون فى ذيل القائمة حتى على مستوى المجتمع الافريقى".
وأضافت :أرى أنه حتى لو تم تخصيص نسبة 30% للمرأة فى البرلمان القادم فهى نسبة غير عادلة عادل بالنسبة للدور الذى تقوم به المرأة داخل المجتمع لافتة إلى أن الانتخابات الأخير تكشف الدور الكبير الذى لعبته ويجب أن تعمل القوانين والدساتير على تمكينها وواصلت حديثها :"أنا باحثة فى العلوم الاجتماعية ، وأجريت دراسة مؤخرا حول وضع المرأة فى مصر وكشفت الدراسة أنه لا تزال الثقافة فى المجتمع ذكورية فى المقام الأول".
واضافت أن تلك النتيجة تمت من خلال استطلاع آراء عدد من أفراد المجتمع المصرى ولم تكن نتيجة من واقع خيالة مؤكدة وليس من واقع أن المجتمع لا يتقبل أن يكون هناك دور للمرأة فى الحياة السياسية قائلة :"إن لم تسندها الدساتير والتشريعات فلن تحصل على حقوقها .. وننتظر مزيد من الخير للمرأة من البرلمان الحالى.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين أنه لا يوجد داعي أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح، وفقًا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط.
وتابع:من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140 بدلًا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.
وفيما يخص المجلس الأعلى للقضاء، طالب نقيب المحامين، بإعادة النظر في الأمر، "لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة"، داعيًا إلى أهمية الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغى تليق بالعدالة التي نبحث عنها.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن المجلس استمع صباح اليوم لأراء رجال الجهات والهيئات القضائية بالفعل، وأبدوا ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة، وفيما يخص عودة مجلس الشورى الذى تم الغاءه فى دستور 2014 تحت مسمى "الشيوخ"، قال نقيب المحامين، "هنتعب نفسنا ونصرف نعمل مجلس شيوخ، وإما أن نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا ملوش لزمة، ومجرد بنعمل هيئة بتشرب شاي وقهوة، وبالتالى يجب أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة وليس مجرد أخذ رأيه.
وأضاف عاشور، أنه من انصار التوسع فى تعديل الدستور، خصوصًا وأن كتابة دستور جديد كان هو الحل المناسب فى هذا التوقيت، ورد الدكتور على عبد العال قائلا، "نحن فى حاجة لدستورجديد، لأن الحالى كان دستور الضرورة، والظروف المواتية تحتاج التعديلات، وبعد كده ننظر لدستور جديد".
وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعين، أن الزراعين يدعمون التعديلات الدستورية المقترحه، ويرون أنها فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي في مصروأكد علي أن مدة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، تحقق الاستقرار لاستكمال بناء المشروعات والاستثمارات بمختلف أنحاء الجمهورية، مطالبا بأن تكون نسبة العمال الفلاحين بنسبة محددة مثل المرأة كونها يوم في مصر 32 مليون عامل في مصر وبالتالي لابد من وجود نسبة تغطي وجودهم.
وبشأن مجلس الشيوخ، قال نقيب الزراعين:" لابد أن نستفيد من الخبرات المصرية...ومصر ملئيه بالخبرات"، مطالبا أيضا بالعمل علي العمل علي إعادة وزارة الإعلام للحفاظ علي الإعلام في مصر من التدهور.
وعقب علي حديثه رئيس المجلس بأن عودة وزارة الإعلام ليست في حاجة لتعديل دستوريى وتستطيع السلطة التنفيذيه إعادتها في أي وقت، فيما رحب الدكتور خالد العامرى نقيب الآطباء البيطريين بالتعديلات الدستورية ، مؤكدا علي أنها تدعم استقرار الدولة المصرية.
وقال العامرى :"أعبر عن رأيى الشخصى وأنا بطبيعتى منحاز لاستقرار الدولة الوطنية ،خاصة ،فى ظل الصراعات وحالة التخبط التى تشهدها المنطقة ، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية تتطلب استقرارا للدولة ،والتعديلات تساهم فى تحقيق ذلك.
وأعلن الدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا علي أن مصر بها أكثر من 20 مليون مواطن بنقابات المهن الرياضية تدعم هذه التعديلات، مشيرا إلى انه عقد اجتماع مع 24 نقابة مهنة متخصصة مسئولة عن تراخيص مزاولة المهنة لاعضاءها لنقول نعم للتعديلات الدستورية ، معلنا موافقته على المستوي الشخصي والمهني على التعديلات الدستورية.
وفى نهاية اللقاء جدد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده علي أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل حرية وانفتاح علي جميع الآراء، قائلا:" الحوار يتم بشكل منفتح وليس علي الضيق مثلما يروج البعض"، مؤكدا:"وجهنا الدعوة للمجالس القومية وممثلي النقابات والأغلبية حضرت وأبدو ملاحظاتهم بالموافقة أو الرفض أو التحفظ".
ولفت عبد العال إلى أن إجراءات تعديل الدستور المصري معقده وجامدة، وتتم بضمانات محددة، والكلمة النهائية للشعب المصري في الاستفتاء، مؤكدا علي أن التعديلات لاتزال مقترحات وليست مصاغة بشكل نهائي كما يروج البعض، وجميع الملاحظات التى تتم بالحوار المجتمع ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية.
ورفع عبد العال، أعمال الجلسة حتي الأربعاء القادم، ليتم استكمال الأعمال بالاستمال لآراء الشباب ورجال السياسة والإقتصاد وكل أبناء الشعب المصري.
شهدت الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، مشاركة واسعه من ممثلي المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضا ممثلى العمل النقابى المهنى المصرى من كل من نقابة المحامين، والصحفيين، والمهندسين، والأطباء، والعلاج الطبيعى، وطب الأسنان، والأطباء البيطريين ومهن التمريض، والزراعيين، والمعلمين، والسينمائيين، والمهن الموسيقية، والفنانين التشكيليين، والتطبيقيين، ومصممى الفنون التطبيقية.
وفى بداية الجلسه قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان منفتح في حواره حول التعديلات الدستورية، على جميع الآراء والاتجاهات، ولعلنا جميعًا سمعنا أمس واليوم آراء مختلفة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية، وبعضها يختلف معها.
ولفت عبد العال إلي إنه أراد أن يرد على المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التى تقول أننا بنعمل حوار مجتمعى "على الضيق"، متابعا "الحوار مش على الضيق ولا حاجة" ويري الجميع ، وهنا دور وسائل الإعلام، و المحررين البرلمانيين الذين ينقلون كل كلمة تدور فى هذا الحوار لإطلاع الرأى العام عليه، وأرجو منهم الحرص على ذلك.
فى سياق أخر توجه بالتهنئة للأم المصرية، بمناسبة عيد الأم، مؤكدا علي أن اليوم هو يوم 21 مارس، يوم عيد الأم، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة لكل أم مصرية فى عيدها السنوى، فكل عام وكل أم، وكل امرأة مصرية، بخير، ولعل اتجاه الدولة والإرادة السياسة واضحًا فى دعم المرأة وتمكينها والدفع بها فى مواقع القيادة والمسئولية.
وطالبت رئيس المجلس القومى للمرأة مايا مرسي بمناصفة السيدات للرجال فى مقاعد البرلمان، مشيرا إلى أن التنمية التى لا تشارك فيها المرأة تكون فى خطر، والمناصفة هى أملنا فى المستقبل لأن هذا الحق تدعمه القيادة السياسية وتسانده والمجتمع نظرته يجب أن تتغير بالنسبة للمرأة.
وأشارت مايا مرسي إلى أن مصر لو وافقت فى التعديلات الدستورية على تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان تخصص للمرأة وفقا لنظام الكوتة فأن ترتيبها حول العالم سيرتفع لـ15 عالميا، والرابع عربيا.
وعقب رئيس مجلس النواب على عبد العال قائلا: لو تمت الموافقة على الكوتة (25%) لا تمنع المرأة من أن تترشح على المقاعد الأخرى المخصصة للشباب فى ذات الكوتة أو مستقلة أو فى قوائم الأحزاب لو قدر للنظام أن يأخذ بالقوائم مما سيقفز عدد عن الـ25% بكثير".
واعتبر عبد العال زيادة مقاعد المرأة فى البرلمان أمر طبيعى حيث تطورت من نسبة 1.9% إلى 15% حاليا، موضحا أن المطالب لرفعها لـ50% أمانى ستتحقق فى القريب العاجل، حيث إن الكل يدفع لتمثيل المرأة سواء من القيادة السياسية أو مجلس النواب أو كل الأطراف السياسية والاجتماعية.
وطالبت مارى لويس بشارة عضو المجلس القومى للمرأة بزيادة حصة المرأة فى البرلمان ،بتخصيص30% من المقاعد للنساء ، مشيرة إلى أن العديد من البرلمانات المتواجدة فى القارة الآفريقية تخصص نسب أعلى لمقاعد المرأة عن مصر ،ونفس الحال فى دولة الآمارات والذى تحتل فيها النساء 50% من المقاعد.
وطالبت "مارى لويس "بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وصناعيا ،لافته إلى أن هذا المجال لم تحظو فيه المرأة بالتواجد ، قائلة:"أنا أمثل المرأة فى الصناعة ولم نرى حتى الآن تواجد حقيقى للنساء فى هذا المجال".
وقال أشرف مرعي، المشرف علي المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن التعديلات الدستورية تحقق الحفاظ علي حقوق ذوي الإعاقة فى مصر قائلا:" نعيش عصر ذهبي في الحفاظ علي حقوق ذوي الإعاقة فى مصر".
وأكد علي أن ذوي الإعاقة فى مصر كانوا يعانون التهميش خلال السنوات الماضية، إلا أنه خلال المرحلة الحالية نعيش عصر ذهبي لذوي الإعاقة من كافة مؤسسات الدولة المصرية وأيضا الإهتمام الدستوري والقانوني والتشريعي.
ولفت المشرف علي المجلس القومي لذوي الإعاقة، إلى أن التعديلات الدستورية تنصف ذوي الإعاقة فى مصر، كونها تنص علي نسبه محدده لهم بالمجالس النيابية وتعزز مكانتهم مثلما يتم من قبل الدولة المصرية الآن.
وأكد الدكتور عمرو حسن رئيس المجلس القومى للسكان أن استراتيجية الدولة المصرية فى عام 2014 هدفت فى الاساس إلى زيادة نسب تمثيل المرأة فى المناصب القيادية والحياة السياسية.
واستطرد قائلا "نحن بحاجة إلى تعليم السيدات ،مما سيؤدى إلى رفع سقف احلامهن ،وبعدها يأتى دور التمكين السياسى والاقتصادى لكل سيدة من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمانات القادمة.
فيما أعلنت سوزان قلينى ، عضو المجلس القومى للمرأة ، موافقتها على التعديلاتت الدستوية ، والمادة 140 ألتى تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، وكذلك موافقتها على زيادة مدة الفترة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ، مؤكدا أن عودة مجلس الشيوخ أمرمهم جدا بإعتباره مجلس الحكماء مطالبة بتخصيص كوتة للمرأة بذلك المجلس.
واشارت إلى أن الصورة الذهنية للمجتمعات تقاس وفقا لمشاركة الرماة السياسية م منتقدة تراجع نسبة المساواة بين المرأة والرجل فى مصر حيث تم تصنيف مصر ضمن 122 دولة لا يوجد به مساواة للمرأة ، كما أن مصر تقع فى المرتبة رقم 31 من ضمن 46 دولة افريقية لا تحصل المرأة على حقوها كاملة فيها، متابعة:" ماينفعش نكون فى ذيل القائمة حتى على مستوى المجتمع الافريقى".
وأضافت :أرى أنه حتى لو تم تخصيص نسبة 30% للمرأة فى البرلمان القادم فهى نسبة غير عادلة عادل بالنسبة للدور الذى تقوم به المرأة داخل المجتمع لافتة إلى أن الانتخابات الأخير تكشف الدور الكبير الذى لعبته ويجب أن تعمل القوانين والدساتير على تمكينها وواصلت حديثها :"أنا باحثة فى العلوم الاجتماعية ، وأجريت دراسة مؤخرا حول وضع المرأة فى مصر وكشفت الدراسة أنه لا تزال الثقافة فى المجتمع ذكورية فى المقام الأول".
واضافت أن تلك النتيجة تمت من خلال استطلاع آراء عدد من أفراد المجتمع المصرى ولم تكن نتيجة من واقع خيالة مؤكدة وليس من واقع أن المجتمع لا يتقبل أن يكون هناك دور للمرأة فى الحياة السياسية قائلة :"إن لم تسندها الدساتير والتشريعات فلن تحصل على حقوقها .. وننتظر مزيد من الخير للمرأة من البرلمان الحالى.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين أنه لا يوجد داعي أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح، وفقًا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط.
وتابع:من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140 بدلًا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.
وفيما يخص المجلس الأعلى للقضاء، طالب نقيب المحامين، بإعادة النظر في الأمر، "لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة"، داعيًا إلى أهمية الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغى تليق بالعدالة التي نبحث عنها.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن المجلس استمع صباح اليوم لأراء رجال الجهات والهيئات القضائية بالفعل، وأبدوا ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة، وفيما يخص عودة مجلس الشورى الذى تم الغاءه فى دستور 2014 تحت مسمى "الشيوخ"، قال نقيب المحامين، "هنتعب نفسنا ونصرف نعمل مجلس شيوخ، وإما أن نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا ملوش لزمة، ومجرد بنعمل هيئة بتشرب شاي وقهوة، وبالتالى يجب أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة وليس مجرد أخذ رأيه.
وأضاف عاشور، أنه من انصار التوسع فى تعديل الدستور، خصوصًا وأن كتابة دستور جديد كان هو الحل المناسب فى هذا التوقيت، ورد الدكتور على عبد العال قائلا، "نحن فى حاجة لدستورجديد، لأن الحالى كان دستور الضرورة، والظروف المواتية تحتاج التعديلات، وبعد كده ننظر لدستور جديد".
وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعين، أن الزراعين يدعمون التعديلات الدستورية المقترحه، ويرون أنها فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي في مصروأكد علي أن مدة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، تحقق الاستقرار لاستكمال بناء المشروعات والاستثمارات بمختلف أنحاء الجمهورية، مطالبا بأن تكون نسبة العمال الفلاحين بنسبة محددة مثل المرأة كونها يوم في مصر 32 مليون عامل في مصر وبالتالي لابد من وجود نسبة تغطي وجودهم.
وبشأن مجلس الشيوخ، قال نقيب الزراعين:" لابد أن نستفيد من الخبرات المصرية...ومصر ملئيه بالخبرات"، مطالبا أيضا بالعمل علي العمل علي إعادة وزارة الإعلام للحفاظ علي الإعلام في مصر من التدهور.
وعقب علي حديثه رئيس المجلس بأن عودة وزارة الإعلام ليست في حاجة لتعديل دستوريى وتستطيع السلطة التنفيذيه إعادتها في أي وقت، فيما رحب الدكتور خالد العامرى نقيب الآطباء البيطريين بالتعديلات الدستورية ، مؤكدا علي أنها تدعم استقرار الدولة المصرية.
وقال العامرى :"أعبر عن رأيى الشخصى وأنا بطبيعتى منحاز لاستقرار الدولة الوطنية ،خاصة ،فى ظل الصراعات وحالة التخبط التى تشهدها المنطقة ، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية تتطلب استقرارا للدولة ،والتعديلات تساهم فى تحقيق ذلك.
وأعلن الدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا علي أن مصر بها أكثر من 20 مليون مواطن بنقابات المهن الرياضية تدعم هذه التعديلات، مشيرا إلى انه عقد اجتماع مع 24 نقابة مهنة متخصصة مسئولة عن تراخيص مزاولة المهنة لاعضاءها لنقول نعم للتعديلات الدستورية ، معلنا موافقته على المستوي الشخصي والمهني على التعديلات الدستورية.
وفى نهاية اللقاء جدد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده علي أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل حرية وانفتاح علي جميع الآراء، قائلا:" الحوار يتم بشكل منفتح وليس علي الضيق مثلما يروج البعض"، مؤكدا:"وجهنا الدعوة للمجالس القومية وممثلي النقابات والأغلبية حضرت وأبدو ملاحظاتهم بالموافقة أو الرفض أو التحفظ".
ولفت عبد العال إلى أن إجراءات تعديل الدستور المصري معقده وجامدة، وتتم بضمانات محددة، والكلمة النهائية للشعب المصري في الاستفتاء، مؤكدا علي أن التعديلات لاتزال مقترحات وليست مصاغة بشكل نهائي كما يروج البعض، وجميع الملاحظات التى تتم بالحوار المجتمع ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية.
ورفع عبد العال، أعمال الجلسة حتي الأربعاء القادم، ليتم استكمال الأعمال بالاستمال لآراء الشباب ورجال السياسة والإقتصاد وكل أبناء الشعب المصري.