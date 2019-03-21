الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.. المجالس القومية والنقابات تدعم.. عبد العال: الحوار منفتح على جميع الآراء.. مايا مرسي تطالب بمناصفة السيدات للرجال فى مقاعد البرلمان

ماري لويس تطالب برفع نسبة السيدات بالبرلمان لـ30% وفق التعديلات الدستورية

أشرف مرعي:

التعديلات الدستورية تعزز مكانة ذوي الإعاقة فى مصر

عمرو حسن:

حل الآزمة السكانية لن يتحقق الا بتمكين المرأة

سامح عاشور:

لا يوجد داعي أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح

عضو القومى للمرأة:

المجتمع المصرى ذكورى ويجب زيادة تمثيل المراة فى البرلمان

نقيب الزراعيين:

التعديلات الدستورية تدعم الاستقرار السياسي

نقيب الآطباء البيطريين:

التعديلات الدستورية تدعم استقرار الدولة

فتحي ندا: