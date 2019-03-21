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بكري يناشد نقابة الصحفيين بالتصدي للائحة الجزاءات: لا نملك سوى حريتنا.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 09:05 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
قسم التوك شو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تطبيق لائحة الجزاءات التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعني نسيان الصحافة والإعلام للأبد.

وأضاف «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «حالة من الجدل تسود الساحة الصحفية بسبب لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. القانون لو خرج انسوا الإعلام والصحافة.. وأنا معرفش مين اللي تفنن وخرج لنا بالقانون».

ووجه بكري حديثه لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، قائلًا: «أنت أستاذنا، وأنا أنأى بك أن تتبني هذه اللائحة، ولم يعد لنا سوى المساحة الموجودة من الحرية، واحنا كده بنقفلها خالص، لأنه مش من مصلحة الدولة والنظام»، متمنيًا أن تتخذ نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، التدابير اللازمة للدفاع عن حقوق الصحفيين، متابعًا: «لا نملك سوى حريتنا، ودفاعنا عنها من قبل في عصر الرئيس مبارك، ووقفت قصاده وقالي مش على راسكم ريشة، فاستجاب وغير قانون 96».

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