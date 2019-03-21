السيرك القومى يقدم أروع وأخطر فقراته بالعجوزة

يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، تقديم برنامج السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله، بمقر السيرك بالعجوزة .



حيث تقدم شعبة سيرك القاهرة برئاسة الفنان أشرف شعبان، باقة متنوعة من أخطر وأروع فنون السيرك، التى تعشقها الأسرة المصرية وتنال إعجاب الأطفال والكبار، وذلك فى الثامنة مساء ولمدة ساعتين، يوميا عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع أجازة السيرك .



يتضمن البرنامج فقرة " المشي علي السلك - للفنان عادل حمزة، الكرابيج - للفنانين نهي ووائل فتحي، التوازن علي الزجاج - للفنان عبودي، جونجلير - للفنان محمود رشاد، الكاوتشوك - للطفلة اللاعبة تقي، المهرج (بؤجة) - للفنان عمر عاكف، السلك المتحرك - للفنان عصام عبده، الساحر - للفنان مختار المصري، التوازن علي الكرة المتحركة - الفنان أكرم مجدى، استعراض الخيول - للفنان محمد محمود الحلو، السلالم المتحركة - للفنان محمد هشام، الخناجر - للفنانين وائل فتحي ونهي" .



وتختتم مدربة الأسود والنمور الفنانة "أوسة الحلو" البرنامج بمجموعة من الاستعراضات الخطرة مع الحيوانات المفترسة من الأسود والنمور .